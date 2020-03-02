EÜ Hemşirelik fakültesinden sosyal sorumluluk projesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin müfredatında yer alan, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Kalkım 'ın verdiği "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında "Sağlıklı Yaşam Kitaplığı" projesi, Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde hayata geçirildi. Ege Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen Sağlıklı Yaşam Kitaplığı projesinin açılışına Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge,Mustafa Kemal Anadolu LisesiMüdürü Cem Aras, Doç. Dr. Aslı Kalkım, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge açılışta yaptığı konuşmada Sağlıklı Yaşam Kitaplığı projesinin faaliyete geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Bilge, "Üniversiteler, eğitim ve araştırmanın dışında sosyal sorumluluk projeleri de yaparlar. Bizler de Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi olarak hizmetimizi topluma yayarak bu süreci yürüttük. Bu amacımızı Mustafa Kemal Anadolu Lisesinde gerçekleştirmekten çok mutluyum. Gerçekten de dokusu ve manası önemli, okumaya dair bir hizmet oldu. Sağlıklı Yaşam Kitaplığı'nı yaptık, çok mutluyuz" diye konuştu.

Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Müdürü Cem Aras ise "Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nin yürütmüş olduğu Sağlıklı Yaşam Kitaplığı projesi için emeği geçen Prof. Dr. Ayşegül Bilge'ye, Doç. Dr. Aslı Kalkım'a ve Hemşirelik Fakültesi öğrencilerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Doç. Dr. Aslı Kalkım,konuşmasında proje sürecini anlattı. Doç. Dr. Kalkım, "Projemizi 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Güz Döneminde Topluma Hizmet Uygulamaları dersini seçen fakültemizden 21 öğrencimizle birlikte gerçekleştirdik. Projemiz, aynı zamanda Ege Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü tarafından da desteklendi. Projemize, Prof. Dr. Ayşegül Bilge'nin fikri ile yola çıktık. Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Müdürü Cem Aras ve Müdür Yardımcısı Banu Karacalı'nın işbirlikçi yaklaşımlarıyla projemizi şekillendirdik ve büyüttük. Bugün ise Sağlıklı Yaşam Kitaplığı'nı faaliyete geçirmekten çok mutluluk duyuyorum, tüm öğrencilerimize yararlı olacağını umuyorum" dedi.