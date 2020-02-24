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EÜ İletişim Fakültesi tüm bölümleriyle akredite olmaya hazırlanıyor

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde eğitimin kalitesini tescillemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla akreditasyon çalışmaları devam ediyor.

24.02.2020 09:13 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:19EÜ İletişim Fakültesi tüm bölümleriyle akredite olmaya hazırlanıyor

Daha önce Gazetecilik ile Radyo, Televizyon ve Sinema (RTS) bölümlerinde başlayan akreditasyon çalışmalarına Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklamcılık Bölümleri de dahil oldu.

EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Üniversitesinin hedefleri doğrultusunda eğitimde kaliteye önem verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Takımcı, "Üniversitemizin, dünya üniversiteleri arasında yer alma ve araştırma üniversitesi olma gibi iki önemli hedefi var. Her iki amaç için de eğitimde kalitenin tescillenmesi, dolayısıyla akredite olmak oldukça önemli. Biz de fakülte olarak Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın öngördüğü vizyon doğrultusunda Gazetecilik ve RTS bölümlerimizde çalışmalarımıza başlamıştık. Şimdi de diğer iki bölümümüz olan Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklamcılık'ı da sürece dahil ederek fakülte olarak tamamen akredite olmayı hedefliyoruz" dedi.

Güçlü bir akademik alt yapıya sahip olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Takımcı, "İletişim Fakültesi olarak hem teorik eğitimde hem de uygulamada önemli adımlar atıyoruz. Verdiğimiz eğitimin niteliğini artıracak çalışmalar yapıyoruz. Sarf ettiğimiz emeğimizi tescillemek için de akreditasyon sürecine girdik. Paydaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Yapılacak değerlendirme sonucunda akredite olacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinin akreditasyon süreci, İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurumu (İLEDAK) tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sürecinin olumlu sonuçlanması halinde EÜ İletişim Fakültesi, tüm birimleri ile akredite olacak.


Halkla İlişkiler, Ege Üniversitesi, Ege, Güncel

Kaynak: Bültenler

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