EÜ İletişim Fakültesinin iki bölümü, İLEDAK tarafından 2022'ye kadar akredite edildi

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesinin, Gazetecilik ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerinin İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından 2022'ye kadar akredite edildiği bildirildi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, araştırma üniversiteleri arasında yer almak için başlattıkları kalite, standardizasyon ve akreditasyon gibi süreçlerin sonuç vermeye başladığını kaydetti.

Yükseköğretim Kalite Kurulunun yetkilendirdiği, iletişim alanında dış değerlendirme yapan ve akreditasyon belgesi veren tek kurum olan İLEDAK'ın Gazetecilik ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerini akredite ettiğini belirten Budak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı da iki bölümün ardından Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklamcılık bölümlerini de akredite etmeyi planladıklarını belirterek, "Çalışmalarımıza başladık. Kısa süre içinde her iki bölümümüzün kalitesinin tescilleneceğine inanıyorum. İletişim Fakültemiz ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İletişim eğitim programlarının akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını yaparak Türkiye'deki iletişim eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan bir oluşum olan İLEDAK, Yükseköğretim Kalite Kurulunun yetkilendirdiği, iletişim alanında dış değerlendirme yapan ve akreditasyon belgesi veren tek kurum durumunda.

Kaynak: AA