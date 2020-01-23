EÜ Kâğıt ve Kitap Sanatları Müzesi minik ziyaretçilerini ağırladı

Müzeyi oldukça meraklı gözlerle gezen çocuklara Müze Yöneticisi Öğr. Gör. Dr. Seda Ağırbaş eşlik etti. Öğr. Gör. Dr. Seda Ağırbaş, EÜKağıt ve Kitap Sanatları Müzesinde dünyanın en küçük kitabından, el yapımı kağıt ve tasarımların örnekleri ile Gutenberg matbaasından basılmış orijinal bir kitap ve İbrahim Müteferrika Matbu Lugatı'nın gelen ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ifade etti.

"EGEÇEM 2020- Kış Okulu" faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde gönüllü olarak çalışan Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Üçüncü Sınıf Öğrencileri Şule Sadıç, Adile Yıldız, Sümeyra Çetin EGEÇEM'in bu faaliyetlerinden dolayı deneyim kazanıp genel kültürlerini artırdıklarını söylediler.

Müze gezisi sonrasında Bornova- Çamdibi Ferit Bahriye Ergil Ortaokulu öğrencilerineorigamikağıt katlama sanatı hakkında bilgi verilerek çalışma yaptırıldı.

Türkiye'nin ilk Kâğıt ve Kitap Müzesi niteliğini taşıyan Ege Üniversitesi (EÜ) Kâğıt ve Kitap Sanatları Müzesinde 700'e aşkın eser yer alıyor. Josua Reichters 32 sayfalık Japon ipek kâğıdına basılmış ve elle deriye ciltlenmiş "Bilder-ABC" (Resimli Alfabe Kitabı) dünyanın en küçük kitabı unvanını alarak EÜ Kâğıt ve Kitap Sanatları Müzesinde sergileniyor. Kaset içindeki bu kitabın ağırlığı 5 miligram. Boyutları2.4 x 2.9 mmparmakla tutulmayacak kadar küçük olan eser minyatür kitaplar bölümünde ziyaretçilerini bekliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasına bakarak stilize etmesiyle tanınan ünlü isim Ethem Çalışkan'ın bazı çalışmaları da müzede yer alıyor. 32 ülkeden 42 kağıt sanatçısının oluşturduğu 'One World' adlı dünya haritası müzenin en ilgi çeken eserlerden biri olarak müzede yer alıyor. EÜ Kâğıt ve Kitap Sanatları Müzesinde dünya kültür tarihine ait son 2 bin yılının vazgeçilmez demirbaşları kağıt ve kitabın uzun soluklu yolculuğu farklı kültürlerden örneklerle ziyaretçilere sunuluyor.