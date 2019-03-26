EÜ Merkez Kütüphanesi Yaklaşan Sınav Dönemine Hazır

Ege Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın göreve gelmesinden itibaren uygulanan ve artık bir gelenek haline gelen vize ve final dönemlerinde Merkez Kütüphane'nin kesintisiz hizmet sunması, bu sınav döneminde de geçerli olacak.

Öğrenciler için huzurlu bir çalışma ortamının sağlanmasının yanı sıra çay, börek, çorba gibi ikramların da yapıldığı sınav döneminde, bu uygulama ile birlikte kullanım oranı gözle görülür bir şekilde yükseldi. Ayrıca sınav dönemi Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesidış kullanıcıya kapalı olacak.

Öğrencilerin sınav dönemlerine en iyi şekilde hazırlanmaları için çalıştıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, " Çok geniş imkânların bulunduğu bir kütüphaneye sahibiz. Bizim amacımız öğrencilerimizin bu imkânı sonuna kadar kullanmaları. Göreve geldiğimiz günden itibaren sınav dönemlerinde kütüphanemizi 7/24 öğrencilerimizin hizmetine açarak bu farkındalığı oluşturduk. Burada öğrencilerimize çeşitli ikramlarda bulunarak ihtiyaçlarını da gidermeye çalışıyoruz. Dönüp baktığımızda, bu uygulama ile birlikte öğrencilerimizin kütüphanemizi kullanma oranının eskiye oranla ciddi bir artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Onların başarısı, bizlerin de başarısı demek. Çünkü mezun olduklarında her biri çeşitli sektörlerde Ege Üniversitesi'nin temsilcileri olacaklar. Şimdiden tüm öğrencilerimize yaklaşan sınavlarında başarılar diliyor, kütüphanemizden sonuna kadar yararlanmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler