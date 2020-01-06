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EÜ'nün bilimsel gücünü İzmirliler ile buluşturmaya devam ediyor

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) Ege Üniversitesinin bilimsel gücünü İzmirliler ile buluşturmaya devam ediyor.

06.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:42 EÜ'nün bilimsel gücünü İzmirliler ile buluşturmaya devam ediyor

EGESEM 2019 yılında hedefleri doğrultusunda belirlediği 4 bin sertifika sayısını aşarak, verdiği eğitimler kapsamında 5 bin 50 kişiye sertifika verdi.

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Sürekli Eğitim Merkezimizi, daha etkin ve güçlü hizmet verebilmesi için yeniden yapılandırdık. Halkımızın gereksinim duyduğu alanlarda eğitim programları hazırlayan, konuya özel paket programlar öneren, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim programları düzenleyen Merkezimizi 'imize daha fazla katkı yapan, daha fazla iz bırakan bir bilim kurumu hâline getirmek için yoğun ve kararlı bir şekilde çalışıyoruz. 2019 yılında hedefleri doğrultusunda belirlediği 4 bin sertifika sayısını aşarak, verdiği eğitimler kapsamında 5 bin 50 kişiye sertifika verdi" dedi.

Ege Üniversitesinin toplumla buluşmasının en sık yaşandığı birimlerinden olan EGESEM, Ege Üniversitesi'nin akademik gücünü toplumla buluşturmaya devam ediyor.Merkez Müdürü Doç. Dr. Arife Karadağ, yılsonu yönetim kurulu toplantısında, elde edilen başarıdan duyduğu gururu ve mutluluğu yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları ile paylaştı.

Ege Üniversitesi'nin güvenilir kimliği ile akademisyenlerinin deneyim ve uzmanlığından yararlanarak güçlü bir kurum imajı yaratmak, bilinirliği pekiştirmek amacıyla günün ihtiyaçları doğrultusunda kendini sürekli yenileyerek geliştiren Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2019 yılında 5 bin 50 kişiye sertifika vermenin mutluluğunu yaşadı.

EGESEM Müdürü Doç. Dr. Arife Karadağ yılsonu yönetim kurulu toplantısında yaptığı konuşmada "Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak liderliğinde, Üniversitemizin Araştırma Üniversitesi olması için gerekli parametrelere biri olanmesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısını 5 bin 50 sertifikaya ulaştırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Gururumuz Ege Üniversitemiz için EGESEM olarak, artan bir motivasyon ile çalışmaya ve güç vermeye devam edeceğiz" dedi.


Ege Üniversitesi, Necdet Budak, İzmir, Ege, Güncel

Kaynak: Bültenler

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