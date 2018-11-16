EÜ'NÜN Fiziksel Dönüşümüne Bakan Kurum'dan Tam Destek

Kampüs gezisi esnasında öğrencilerle sohbet eden Bakan Kurum, örnek ve model uygulamaları yerinde gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak üniversite için "Değişim ve Dönüşüm" protokolünün ön görüşmesini yaptı. Akademisyenlerle Ege Üniversitesi Eski Senato Salonu'nda bir araya gelen Bakan Kurum, "Üniversitelerimiz ve siz değerli hocalarımız bilimin ve milli değerlerimizin gelecek nesillere aktaran elçilerisiniz. Bugün ülkelerin refah seviyelerini bilim ve teknoloji ile artırdığını hepimiz görüyoruz. 206 üniversite arasında dördüncü sırada yer alan Ege Üniversitesi'nin 'Dünya Üniversitesi' olma yolundaki çalışmalarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tam destek veriyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u, Ege Üniversitesi Rektörlüğü bahçesinde Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Üst Yönetimi, dekanlar karşıladı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ak Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ve Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün de katıldığı ziyarette, Ege Üniversitesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteği ile gerçekleştirilecek olan fiziki değişim ve dönüşümün master planı ve imzalanacak olan protokolün detayları görüşüldü. Ege Üniversitesi Eski Senato Salonu'nda yapılan görüşmenin ardından Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Bakan Kurum'a Ege Üniversitesi Ana ve Hastane Yerleşkesini gezdirerek, hayata geçirilen "Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs" projesi kapsamında gerçekleştirilen rekreasyon, peyzaj ve otopark çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Kurum, "Üniversitelerimiz ve siz değerli hocalarımız bilimin ve milli değerlerimizin gelecek nesillere aktaran elçilerisiniz. Bugün ülkelerin refah seviyelerini bilim ve teknoloji ile artırdığını hepimiz görüyoruz. 206 üniversite arasında dördüncü sırada yer alan Ege Üniversitesi'nin 'Dünya Üniversitesi' olma yolundaki çalışmalarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tam destek veriyoruz. Üniversitemizin bilim, sanat ve kültür faaliyetlerini artırabilmek, bu imkanları proje dahilinde verebilmek adına bir protokol yapacağız. Bu protokol çerçevesinde hem hazineye ait atıl arazileri hem de üniversite mülkiyetindeki arazileri değerlendireceğiz.Şehrin mimarisine ve kültürüne uygun bir proje geliştirip üniversitemizin hastanesini, laboratuvarlarını yenileyeceğiz. Hocalarımızın burada daha iyi eğitim vermesi ve iyi bir yaşam sürdürülebilmesi adına hem Cumhurbaşkanımız hem de Bakanlık olarak biz üzerimize düşeni bu protokol çerçevesinde yapacağız. Bu sayede Ege Üniversitesi'nin bir Dünya Üniversitesi olma yolunda altyapısını hazırlamış olacağız. Bu yüzden bu protokolü biz çok önemsiyoruz.Bu protokol ile çok kısa zamanda üniversitemizin ihtiyaçlarını gidereceğiz. Master Plan çerçevesinde 2019 yılı içerisinde inşaatlara başlayacağız. Yapılacak olanprotokolün üniversitemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanın ve Bakanlığın gösterdiği destekten dolayı memnuniyetini dile getiren Rektör Budak, üniversitenin fiziki ve alt yapısının değişim- dönüşümü ile ilgili yapılan çalışmaları Bakan Kurum'a arz etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Ege Üniversitesinde ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Ege Üniversitesi Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birisidir. 2019 yılında YÖK nezdinde araştırma üniversitesi olma yolunda inanılmaz bir akademik performans içerisindeyiz. Son 1 yılda en fazla TÜBİTAK projesi yapan ve en fazla bütçe alan üniversiteyiz. Tıp alanında akademik performansta Türkiye birincisiyiz. Organ nakli için Avrupa'dan hastalar üniversitemize geliyor. Ege Üniversitesini tercih ediyorlar.Akademik performansın yanı sıra Sağlık Bilimlerinde de tüm Türkiye'ye hizmet veriyoruz. Çok güzel gelişmelere imza atıyoruz. Ancak bazı sıkıntılarımız var. Binalarımızın çok eski. Bir taraftan da deprem bölgesiyiz. Tüm birimlerimizle fiziki yenilenmeye ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle hastane bölgemizdeki altyapı sorunu nedeniyle yağışlı havalarda sıkıntı yaşıyoruz. Bunların tespiti ve altyapının yenilenmesi adına çalışmalar var. Devletimizle el ele yapacağımız projelerle ile çok daha iyi yerlere gideceğimize inanıyorum. Bu anlamda Bakanlığımız ile de protokol çalışmalarımız devam ediyor.Ege Üniversitesi olarak kendimizi yenilemek ve 'Dünya Üniversitesi' olmak istiyoruz. Dünya üniversiteleri arasındaki sıralamamızı 800'lerden 600'lere çıkardık" dedi.