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EÜ Öğrenci Konseyi "Güz Dönemi İstişare Toplantısı"nı yaptı

Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi "Güz Dönemi İstişare Toplantısı" gerçekleşti.

28.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:45EÜ Öğrenci Konseyi

Toplantıda, öğrencilerin talep ve beklentileri ile Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyinin yeni dönemdeki faaliyetleri ve projeleri konuşuldu.İstişare Toplantısının ardından Öğrenci Konseyi Başkanı Mehmet Tok ve Konsey Üyeleri, Prof. Dr. Necdet Budak'a Öğretmenler Günü sürprizi yaparak pasta kesti.

İstişare Toplantısına; Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Mehmet Tok, Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı Gökhan Oyur, Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi Dış İlişkiler Sorumlusu Melis Kılıç, fakülte sorumluları, bölüm sorumluları ve sınıf sorumluları katıldı.

Öğrencilerden gelen taleplerin Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'a aktarılacağı toplantıda, öğrencilerin Ege Üniversitesi'nde geliştirilmesini düşündüğü konular ele alındı. Başkan Mehmet Tok "Üniversitemizin Araştırma Üniversitesi olması konusunda attığı adımları ve buna öğrenciler olarak verebilecek olan katkıları ele aldık" dedi.

Öğrencilerin istek, talep ve önerilerin alındığı toplantıda ayrıca sosyal medya hesaplarında bulunan linkten "Gönüllü Takımında" olmak isteyen öğrenciler için başvuru formunun açıldığını, katkı verecek olan tüm öğrencilerle çalışmak istediğini belirtti.

"Güz Dönemi İstişare Toplantısı"nın ardından Öğrenci Konseyi Başkanı Mehmet Tok ve Konsey Üyeleri, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'a Öğretmenler Günü sürprizi yaparak pasta kesti.


Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Mehmet Tok, Rektör, Güncel

Kaynak: Bültenler

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