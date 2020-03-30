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EÜ Öğrenci Köyünde 3 blok 285 oda sağlık çalışanlarına tahsis edildi

Ege Üniversitesinde, COVID-19 tedbirleri kapsamında; Öğrenci Köyünde 3 adet yurt binası, sağlık çalışanlarına tahsis edildi.

30.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:37
EÜ Öğrenci Köyünde 3 blok 285 oda sağlık çalışanlarına tahsis edildi

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,"İçinde bulunduğumuz COVID-19 salgını dolayısıyla Öğrenci Köyünde bulunan 3 blok yurt binasında, toplam 285 oda, Rektörlüğümüz tarafından sağlık personelimizin ikametine tahsis edildi" dedi.

Ülkemizin en köklü ve en donanımlı tıp fakültesi hastanelerinden birisi olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Türkiye 'de koronavirüs salgını ile ilgili olarak önemli bir misyon üstleniyor.Türkiye'de koronavirüs salgını ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde alınan tedbirler başarılı bir şekilde uygulanırken, bölgenin en kapsamlı hastanesine sahip olan Ege Üniversitesinde de Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde, salgınla mücadelede hem hastalığın önlenmesi ve tedavisine hem de sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

"İHTİYAÇLAR ÜNİVERSİTE TARAFINDAN KARŞILANACAK"

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, koronavirüs salgını dolayısıyla Ege Üniversitesi Öğrenci Köyünde 3 blokta toplam 285 oda, EÜ'de görevli sağlık çalışanlarının ikamet edebilmesi için tahsis edildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz sağlık çalışanları takdire şayan bir mücadele örneği göstererek cansiperane görev yapıyorlar. İçinde bulunduğumuz COVID-19 salgını dolayısı ile Öğrenci Köyümüzün 3 bloğunda toplam 285 yatağı çalışanlarımızın ikametine tahsis ettik. Çalışanlarımızın bütün ihtiyaçları üniversitemiz tarafından karşılanacak. Bu zorlu mücadelede canını dişine takarak, üstün gayret ve fedakârlıkla görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Türkiye, Ege, Güncel
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