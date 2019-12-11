EÜ Paramedik mezunları öğrencilerle buluştu

İZMİR ( Ege Ajans)- Etkinliğe Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri, bölüm mezunları, acil tıp teknisyenleri(ATT), Acil Kurtarma Sağlık(AKS) çalışanları ve paramedik bölümü öğrencileri katıldı. Etkinlikte konuşmacı olarak Katip Çelebi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Neşe Can Mercan, 112 çalışanı Yazgül Polat, İzmir AKS 110 birimi çalışanı Mehmet Ali Türkseven yer aldı.

İlk kez gerçekleştirilen buluşmada açılış konuşmasını yapan Ege Üniversitesi Hastanesi Sivil Savunma Amiri Çağlar Uz, "Bu etkinliği mezunlarımızla öğrencilerimizi buluşturarak öğrencilerimize vizyon oluşturmak için düzenledik. Mezun olup şu an çalışmakta olan arkadaşlarımız deneyimlerini ve tecrübelerini paylaşarak öğrencilerimize birer öncü olacaklar" dedi.

"EKİBİN BEL KEMİĞİ BİZLERİZ"

Katip Çelebi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Neşe Can Mercan, konuşmasında sahadaki deneyimlerinden akademik kariyere kadar yaşadıklarını aktardı. Mercan,"Mezun olduktan sonra ilk saha deneyimimi yaşadım. Birkaç yıl sahada çalıştıktan sonra sınavlara girerek yüksek lisansımı yaptım ve şu anda Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisiyim. Şunu söyleyebilirim ki sahada kurtardığınız hayatlar artıkça işe olan bağlılığınız da artacaktır" diye konuştu.

112 çalışanı Yazgül Polat ise öğrencilere bu alanda çalışmanın hissettirdiklerini anlattı. Polat, " Bizim işimizde temel olan şey ekip çalışmasıdır. Siz, orada bir aile gibisiniz ve sahada olduğunuz zaman bir ekip halinde çalışmanız gerekiyor. Ekibin bel kemiği bizleriz. Paramedik olmanın avantajlarından biri de iletişim kurabilme yeteneği ve insanları doğru yönlendirebilmek" dedi..

"AKS SOSYALLEŞMENİN AÇIK OLDUĞU BİR ALANDIR"

İzmir AKS 110 birimi çalışanı Mehmet Ali Türkseven, eğitimi sırasında yaşadığı eğlenceli anlara değindi. Türkseven, "Bu alanda okuyan öğrenciler çok eğlenceli anlar yaşarlar. Sosyalleşmenin çok açık olduğu bir alandır. AKS birçok alana hizmet eder. Öğrenciler, aktif katılım ile bu alanı daha verimli hale getirebilirler" dedi.

Etkinlik, öğrencilerin mezunlara sordukları sorulara verilen cevaplarla son buldu.