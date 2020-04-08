Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

EÜ Rektörü Budak: "Birçok hastamızı taburcu ediyoruz"

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriliyor.

08.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:15
EÜ Rektörü Budak:
Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriliyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Allah'a şükürler olsun ki bu süreçte üniversitemizde tedavi gören pek çok hastamızı taburcu ederek evlerine gönderiyoruz" dedi.

Türkiye'de korona virüs salgını ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ciddi tedbirler alınarak başarılı bir şekilde uygulanırken bölgenin en kapsamlı hastanesine sahip olan Ege Üniversitesinde de Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde salgınla mücadelede hem tıbbi hem de hastalığın önlenmesi ve tedavisine yönelik Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tüm çalışmaları, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Hastalığı-2019 Rehberi ve ulusal sağlık politikaları doğrultusunda sürdürdüklerini vurgulayan Rektör Budak, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde etkin ve dinamik önlemler aldı. Pek çok ülkeden daha hızlı hareket ederek alınan bu önlemleri güçlü bir şekilde hayata geçirdi. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi de bölgemizin en köklü ve donanımlı hastanesi olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde önemli bir misyonu üstleniyor. Bu mücadelede üniversitemiz hem insan kaynağı hem teknik donanımı hem de fiziki tüm imkanlarını seferber ediyor" dedi.

Ege Üniversitesi Hastanesi en kötü senaryoya bile hazır

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "11 Mart 2020'de Türkiye'de ilk Covid-19 olgusu tanısı konduktan sonra Ege Üniversitesi Koronavirüs Komisyonunu (EGE-KOVKOM) oluşturduk ve komisyonumuz o günden itibaren salgına yönelik özel önlemleri içeren kararları almaya başladı. Sağlık Bakanlığı ile eş güdüm halinde olan komisyonumuz, gece gündüz demeden sürekli görev yaparak anlık gelişmeleri yakından takip ediyor. Tüm tedbirlerin alındığı hastanemizde pandemi kliniklerini ve karantina odalarını hazırladık. Yoğun bakım üniteleri sayımızı olası en kötü senaryolara göre dizayn ettik. Üniversitemizde; Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları servis ve yoğun bakımları ile Yanık Merkezi yoğun bakımları Covid-19 alanları kapsamına alındı, Acil Serviste salgın karşılamaya yönelik düzenleme yapıldı. Daha sonraki süreçlerde ihtiyaç belirlemesi nedeniyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Gastroenteroloji Servislerini de Covid-19 alanı kapsamına soktuk" diye konuştu.

"Birçok hastamızı taburcu ediyoruz"

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilerine göre İstanbul'dan sonra en çok korona virüs vakasının İzmir'de görüldüğünü ifade eden Rektör Budak, "İzmir, ülkemizin en büyük üç şehrinden biri. Doğal olarak da vaka sayısının yüksek görüldüğü bir il. Bölgenin en büyük hastanesi olan Üniversite Hastanemize de belirtilerle başvuranlar oluyor. Tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri titizlikle takip ediliyor. Hastanemizde ilk Covid-19 olgusu 18.03.2020 tarihinde tanı aldı. O tarihten bu yana hastanemize başvuran olgularımız var. Bizleri sevindiren ise bu olgularımızdan pek çoğunun tedavileri tamamlanarak evlerine dönmeleri oldu. Vakalarımızın iyileşme oranları oldukça yüksek. Her gün yeni vakalar geldiği gibi aynı zamanda birçok hastamızı da taburcu ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın Üniversitemize desteği sürüyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşı çalışmaları var. Üniversitemiz bünyesinde ARGEFAR merkezli oluşturduğumuz Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu öncülüğünde, birçok üniversite, kamu kurumu ve sanayi ortaklarının katılımı ile Covid-19'a karşı milli DNA aşı geliştirme projesini başlattık. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 194 hemşire, 31 sağlık teknikeri ilave alım izni verildiğini de ifade etmek isterim. Üniversitemiz hastanesinde sağlık çalışanlarımız her bir vaka için canla başla mücadele ediyor. Mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza Ege Üniversitesi Ailesi adına teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu süreçten hem devletimiz hem de üniversitemiz güçlenerek çıkacaktır" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ege Üniversitesi, Koronavirüs, Ege, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››EÜ Rektörü Budak: 'Birçok hastamızı taburcu ediyoruz' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi Haberler
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu Haberler
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Haberler
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler Haberler
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haberler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haberler
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek Haberler
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti Haberler
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

12:24: Kovid-19 Amerikan rüyasını kâbusa çeviriyor - Haber 12:24: Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden "Huzura Adanmış 175 Yıl" filmi - Haber 12:24: Pursaklar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini hayırseverlerle buluşturuyor - Haber 12:24: Akçakoca'da esnafa hijyen malzemesi dağıtıldı - Haber 12:23: Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı - Haber 12:17: Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi - Ekonomi 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:54: İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını açıkladı - Haber 11:33: İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek - Haber 11:13: Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? - Haber 10:50: Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt - Haber 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler