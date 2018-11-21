EÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden "Çarşamba Seminerleri"

Su Ürünleri Fakültesi Orhan Kılıç Konferans Salonu'nda yapılacak olan seminerlerde danışman öğretim üyesi eşliğinde yüksek lisans ve doktora öğrencileri sunum yapacak.

Danışmanlığını Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Bayhan'ın yapacağı "Deniz Balıklarının Filogenesi" konulu semineri, doktora öğrencisi Oğulcan Heral verecek. Seminer, 28 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Doktora öğrencisi Deniz Erdoğan Dereli'nin " Akdeniz'de Terebellidae Familyasının Çeşitliliği" konulu semineri ise 5 Aralık 2018 tarihinde, Prof. Dr. Melih Ertan Çınar danışmanlığında yapılacak. "İzmir İç Körfezi Sedimentlerinde Fosfat Akışlarının Değerlendirilmesi" konulu seminer, 12 Aralık 2018 tarihinde Doç. Dr. Ebru Yeşim Özkan danışmanlığında yüksek lisans öğrencisi Hojjat Sadeghi'nin sunumu ile düzenlenecek. Ayrıca 19 Aralık 2018 tarihinde yüksek lisans öğrencisi Efe Ergüz'ün "Akdeniz Sefalopodlarının Üreme Stratejisi" konulu semineri Prof.Dr. Alp Salman danışmanlığında gerçekleştirilecek