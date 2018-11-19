EÜ Tıbbı Patoloji Anabilim Dalı Akredite Oldu

Ocak 2018 tarihinde uzmanlık eğitimi akreditasyonuna başvuranTıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Mayıs 2018'de akreditasyon ekibi tarafından gerçekleştirilen ziyaret sonunda Tıbbi Patoloji Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Belgesini almaya hak kazandı. Akreditasyon Belgesi, Patoloji Dernekleri Federasyonu Yeterlik Kurulu tarafından 27 Ekim 2018 tarihinde yapılan törenle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ali Veral ve Uzmanlık Eğitim Sorumlusu Prof.Dr. Taner Akalın'a takdim edildi.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalını ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak, uzmanlık eğitimi ve ilgili sağlık hizmetindeki yenilik ve gelişimleri desteklediklerini ifade ederek, "Patoloji Dernekleri Federasyonu tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanan uzmanlık eğitimi akreditasyon değerlendirmesini başarı ile sonuçlandıran Tıbbi Patoloji Anabilim Dalımız akredite oldu.Ege Üniversitesi olarak eğitimimizin akredite olmasını önemsiyoruz. Tıbbi Patoloji Anabilim Dalımızın daakreditasyon belgesini almasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Belgenin alınmasında emeği geçen tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ali Veral ise uzmanlık eğitim programlarında ilk akredite olan kurumlar arasında yer almanın onurunu yaşadıklarını belirterek " Kurumumuzun prestij ve tercih edilirliğini artıracak bu süreçteki çalışmaları için tüm öğretim üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm eğitim kadromuz ile birlikte en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

AKREDİTASYON SÜRECİ

Tıpta uzmanlık eğitiminin ulusal standartlara uyumunu belirlemek, standardize etmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla başlatılan akreditasyon sürecine başvuran kurumlar, Tıbbi Patoloji uzmanlık eğitimi ve ilgili sağlık hizmetinin kalitesi, kurumun fiziki kapasite yeterliliği ve eğiticilerin bilimsel düzeyleri açısından değerlendiriliyorlar.

1957 yılında kurulan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı hala 14 öğretim üyesi ile uzmanlık eğitimine devam ediyor. Güncel teknolojileri uygulayabilen, araştırma konusunda beceri sahibi çok yönlü uzmanlar yetiştirmek hedefi ile hazırlanan uzmanlık eğitim programında uygulamalı eğitimlerin yanı sıra çeşitli klinik, laboratuvar ve araştırma olanakları da yer alıyor.