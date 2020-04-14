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EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi "İmmün Plazma" yöntemi ile tedaviye hazır

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı immün plazma yöntemi ile tedaviye başlıyor.

14.04.2020 09:19 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:20
EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz Kan Merkezi, immün plazma alımı için hazır hale getirildi. Şifa bulan hastalarımızı hastanemiz kan merkezine plazma vermeleri için davet ediyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,yeni tip koronavirüse yakalanıp iyileşen ve sonrasında test sonuçları negatif çıkan hastaların kanlarından alınacak plazma ile Covid-19 hastalarının tedavisine başlıyor.Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında vakaların tedavi ve kontrolleri büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Her geçen gün yoğun bakıma geçişler ve entübe edilen hasta sayımız azalıyor. Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın tedavisinde plazma tedavisini öneriyor. Bu yöntem ile iyileşmiş hastalardan alınan kan plazmasıyla, hastalığı ağır seyreden hastaların tedavisine başlanacak.

Covid-19 pandemisinde, tedavi endikasyonu olan hastalarda kullanılmak üzere immün plazmanın temini ve kullanımı konusunda Sağlık Bakanlığı ile gerekli görüşmeleri yaptık. İyileşen bireylerin, mevcut yasal mevzuata uygun olarak kan bağışçısı olmalarını hem tıbbi hem de insani olarak önemli bir davranış olarak görüyorum. Kan Merkezimizin alt yapısı hazır. Şifa bulan hastalarımızı üniversitemize plazma vermeleri için davet ediyorum. Çünkü şifa bulan bağışçılarımız plazma vererek başka hastaların şifaya kavuşmasına vesile olacaklar. Virüsün değil iyiliğin yayılmasına öncülük edecekler" dedi.

İmmün Plazma Nedir?

İmmün plazma, iyileşen hastanın kanıyla oluşturulan serumun hastaya uygulanması olarak biliniyor. Ancak bu tedavinin uygulanabilmesi için tedavisi tamamlanan hastanın bağıştan 14 gün önceye kadar tüm semptomlarının ortadan kalkmış olması ve yasal mevzuatlara uygun şekilde kan bağışçısı olma niteliklerini taşıması gerekiyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: İmmün Plazma Tedavisi, Ege Üniversitesi, Güncel
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