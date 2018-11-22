EÜ Tıp Fakültesi'nde "KOAH Hasta Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" Yapıldı

Toplumumuzda 40 yaş üzeri her 5 kişiden birinde KOAH hastalığı görülüyor. KOAH'ın en temel nedeni sigara bağımlılığı. Tüm yetkilileri, kamu örgütlerini, sağlık çalışanlarını,yerel ve ulusal medyayı sigara bıraktırma konusunda birlikte çalışmaya davet ediyorum"dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. İlhan Vidinel Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya; Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Başhekim Prof. Dr. Tuncay Göksel,Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Alev Gürgün, Prof. Dr. Meltem Taşbakan ile Uzm. Dr. Funda Elmas Uysal, Uzm. Fizyoterapist Tolga Çapanoğlu, Hemşire Yeşim Arda Sunan, akademisyenler, hastalar,vatandaşlar katıldı.

"Her Adımda Sağlıklı Nefese" sloganıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Bugün dünyada KOAH hastalığını tanıma ve önemini kavrama günü olarak kutlanıyor. Dünyada üçüncü ölüm nedeni olan KOAH halk sağlığını ciddi derecede tehdit ediyor. Toplumumuzda 40 yaş üzeri her 5 kişiden birinde KOAH hastalığı görülüyor. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı ve Türk Toraks Derneği el ele verdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün projesini hayata geçirerek toplumumuzda KOAH farkındalığı ve bilincini arttırmayı amaçlıyorlar"dedi.

"KOAH'IN EN TEMEL NEDENİ SİGARA BAĞIMLILIĞI"

Toplantıda "Dumansız Ege" projesine de değinen Prof. Dr. Budak, "KOAH'ın en temel nedeni sigara bağımlılığı. Ege Üniversitesi Hastanesi olarak sigara bıraktırma konusunda tüm birimlerimiz hassasiyet ile hizmet veriyor. Bu kapsamda sarı çizgiler çizerek hastanemizde sigara kullanımını azaltmayı hedefliyoruz. Fiziksel aktivitedeki azalma da KOAH hastalığını tetikliyor. Bu sebeple bu seneki slogan 'Her adımda sağlıklı nefese' olarak belirlenmiştir. Egzersiz son derece önemli bir faktör. Tüm yetkilileri, kamu örgütlerini, sağlık çalışanlarını ve yerel, ulusal medyayı sigara bıraktırma konusunda birlikte çalışmaya davet ediyorum"dedi.

"DÜNYADA ÜÇÜNCÜ ÖLÜM NEDENİ"

KOAH hakkında bilgilendirme yapan Prof. Dr. Alev Gürgün,"Üst yönetimimizin destekleri bizleri çok mutlu ediyor. KOAH hastalığı dünyada üçüncü ölüm nedeni. Tütün ürünü kullanan her 5 kişiden biri mutlaka KOAH oluyor. Biz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak tütün kullanımını bıraktırmak için hizmet veriyoruz.Bizler bu hastalıkla ekip olarak savaşıyoruz. Dumansız Hava Sahası Projesini hayata geçirdik. Dumansız Hava Sahası Projesi ile kampüsümüzde ve hastanemizde sigara kullanımını azaltmayı hedefliyoruz. Sarı çizgiler çizerek bu alanlarda sigara kullanımını kısıtlıyoruz. Okulumuzdaki bisikletlere de sigara kullanımını azaltıcı sloganlar yazacağız. Böylece Ege Üniversitesi olarak birçok üniversiteye ışık tutuyoruz. Amacımız ise Dumansız Hava Sahası Projesini diğer üniversitelerin de katılımıyla büyütmek" diye konuştu.

"40'LI YAŞLARDAN SONRA KENDİNİ GÖSTERİYOR"

Uzm. Dr. Funda Elmas Uysal, " KOAH hastalığı 40'lı yaşlardan sonra kendini gösteren bir hastalık. Gençlik döneminde sigara bırakılırsa tedavide daha başarılı sonuçlar elde ediliyor. Bizim amacımız bu noktaya dikkat çekerek özellikle gençlerde sigara kullanımını sona erdirmek. İnsanlarda bebeklik döneminden 25 yaşına kadar akciğer gelişimi sürmeye devam ediyor fakat sigaraya erken başlayan veya pasif içici durumunda olan kişilerde bu gelişim eksik kalıyor. Özellikle çocuklar pasif içiciliğe maruz kalıyor. Bu nedenle sigarayı bırakın. Risk grubundaki mesleklerde ise maske takılması çok önemli bir faktör.Aşılarınızı mutlaka yaptırın. Stresten uzak durun. Haftanın en az 3 günü 30 dakikalık tempolu yürüyüş öneriyoruz. Sağlıklı ve daha üretken bir hayat yaşayın" dedi.

Aşılanmanın önemi konusunda konuşan Prof. Dr. Meltem Taşbakan ise "Yıllardır çocuklarımızı aşıladık, ancak son yıllarda erişkinlerin de aşıya ihtiyacı olduğu biliniyor. Aşıların birçoğundan artık ücretsiz olarak yararlanabiliyoruz. 65 yaş ve üzeri gruplarda zatürre, difteri, grip ve zona gibi aşılar mutlaka yaptırılmalı. KOAH hastalarının ise öncelikle pnömokok, grip ve tetanos-difteri aşısı olmaları şart. Özellikle grip aşısı 6 ayın üzerindeki herkese öneriliyor" diye konuştu.

KOAH'ta pulmoner rehabilitasyon konusunda bilgiler veren Uzman Fizyoterapist Tolga Çapanoğlu, KOAH tedavisindeki hedeflerinin;komplikasyonları ve hastalığın ilerlemesini engellemek, egzersiz toleransını artırmak, sağlık durumunu düzeltmek, atakları engellemek ve yaşam kalitesini artırmak olduğunu söyledi.

Hemşire Yeşim Arda Sunan ise, KOAH hastalığının tedavisinde kullanılaninhaler cihazların doğru kullanımı konusunda katılımcıları bilgilendirdi.