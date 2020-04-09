EÜ'ye 221 sağlık çalışanı kadrosu tahsis edildi

İZMİR ( Ege Ajans)-

Pandemi döneminde artan sağlık çalışanı ihtiyacına yönelik Ege Üniversitesi, hemşire ve sağlık teknikeri alım ilanını duyurdu. Resmi Gazetede yayımlanan ilan kapsamında EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde görevlendirilmek üzere çeşitli niteliklerde 191 hemşire ve 30 Sağlık Teknikeri istihdam edilecek.

Ege Üniversitesi olarak Koronavirüs salgınına karşı mücadelelerinin her alanda devam ettiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Tüm dünyayı etkisi altına alan bu virüse karşı devletimizin tüm birimleri yekvücut olmuş durumda. Bu mücadeleden galip gelmek için virüsle ön cephede savaşan sağlık çalışanlarımıza ihtiyacımız var. Salgın sürecinin başından bu yana Üniversitemizden desteğini esirgemeyen devletimiz, bu talebimizi de karşılıksız bırakmadı ve biz de sağlık çalışanı istihdamı için ilana çıktık. Üniversitem adına başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, ilk günden beri desteğini hissettiğimiz Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

İstihdam edilecek personel ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Budak, " Resmi Gazetede yayımlanan ilanımıza istinaden çeşitli niteliklerde 191 Hemşire ve 30 Sağlık Teknikeri alımımız olacak. Adaylarda aranan nitelikler ilanımızın detaylarında belirtilmiş durumda. Şartları sağlayan adaylar ilanımıza internet sitemiz üzerinden başvuracaklar.Bu süreçte devletimizin desteğini hep arkamızda hissediyoruz. Sağlık Bakanlığımız hastanemizin malzeme ihtiyaçlarını ivedi şekilde karşılıyor. Virüse karşı olan bu savaşı hep birlikte çalışarak kazanacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler