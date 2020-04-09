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EÜ'ye 221 sağlık çalışanı kadrosu tahsis edildi

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde görevlendirilmek üzere çeşitli niteliklerde 191 hemşire ve 30 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

09.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:10
EÜ'ye 221 sağlık çalışanı kadrosu tahsis edildi
Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde görevlendirilmek üzere çeşitli niteliklerde 191 hemşire ve 30 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de mücadelenin yoğun şekilde devam ettiği korona virüs (Covid-19) salgınında İzmir'in ve Ege Bölgesinin en önemli tedavi ve araştırma merkezlerinden olan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine devletin zirvesinden destek sürüyor. Pandemi döneminde artan sağlık çalışanı ihtiyacına yönelik Ege Üniversitesi, hemşire ve sağlık teknikeri alım ilanını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan kapsamında EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde görevlendirilmek üzere çeşitli niteliklerde 191 hemşire ve 30 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

"Devletimizin tüm birimleri yekvücut"

Ege Üniversitesi olarak korona virüs salgınına karşı mücadelelerinin her alanda devam ettiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Tüm dünyayı etkisi altına alan bu virüse karşı devletimizin tüm birimleri yekvücut olmuş durumda. Bu mücadeleden galip gelmek için virüsle ön cephede savaşan sağlık çalışanlarımıza ihtiyacımız var. Salgın sürecinin başından bu yana Üniversitemizden desteğini esirgemeyen devletimiz, bu talebimizi de karşılıksız bırakmadı ve biz de sağlık çalışanı istihdamı için ilana çıktık. Üniversitem adına başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, ilk günden beri desteğini hissettiğimiz Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

İnternet sitesi üzerinden başvuru

İstihdam edilecek personel ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Budak, "Resmi Gazete'de yayımlanan ilanımıza istinaden çeşitli niteliklerde 191 hemşire ve 30 sağlık teknikeri alımımız olacak. Adaylarda aranan nitelikler ilanımızın detaylarında belirtilmiş durumda. Şartları sağlayan adaylar ilanımıza internet sitemiz üzerinden başvuracaklar. Bu süreçte devletimizin desteğini hep arkamızda hissediyoruz. Sağlık Bakanlığımız hastanemizin malzeme ihtiyaçlarını ivedi şekilde karşılıyor. Virüse karşı olan bu savaşı hep birlikte çalışarak kazanacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ege Üniversitesi, Ege, Güncel
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