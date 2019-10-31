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EÜ Ziraat Fakültesi'nde "Atatürk ve Moda" Sergisi

Ege Üniversitesinde "Cumhuriyet ve Atatürk Günleri" dolu dolu geçiyor. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından "Cumhuriyet ve Atatürk Günleri" kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Atatürk ve Moda" sergisi açıldı.

31.10.2019 13:59EÜ Ziraat Fakültesi'nde

Sergide Atatürk'ün Hanri Benazus Koleksiyonunu Ahmet Gürel'in arşivinden alınan fotoğraflar öğrencilerle buluştu.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tanay Birişçi, "Sergi, her yıl düzenli olarak Cumhuriyet ve Atatürk Günleri kapsamında, öğrencilerimizin Atatürk'ü daha iyi anlamak adına sürekli olarak yapılıyor. Atatürk'ün fotoğraf sergisi okulumuzun çeşitli yerlerinde var. Zaman zaman öğrencilerimizin Atatürk ile ilgili farkındalığının artması, Atatürk'ün neler yaptığını görebilmelerini ve daha iyi anlamaları açısından bu sergiyi açıyoruz. Atatürk ve Kadın, Atatürk ve Çocuk, Atatürk ve Moda gibi birçok farklı konsepte fotoğraflarımız var. MÖTBE ile iş birliği yaparak onların sağladığı fotoğraflar ile Atatürk sergileri yapılıyor" dedi.

Sergi 12 Kasım tarihine kadar Ziraat Fakültesi C Blok Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde ziyarete açık olacak.


Mustafa Kemal Atatürk, Ege Üniversitesi, Moda, Güncel

Kaynak: Bültenler

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