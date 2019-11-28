EÜ Ziraat Fakültesi'nden "Vefa Buluşması"

EÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü tarafından düzenlenen buluşma Feyzi Önder Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Programa;Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı,Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Yücel, Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Mordoğan, Doç. Dr. Bihter Çolak Esetlili ile EÜ emekli akademisyenleri Prof. Dr. Habil Çolakoğlu, Prof. Dr. Nevin Eryüce, Prof. Dr. Dilek Anaç, Prof. Dr. Hüseyin Hakerler, Prof. Dr. Rafet Kılınç ve Prof. Dr. İ. Zeki Atalay katıldı.

Vefa Buluşması'nın açılışında konuşan Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Mordoğan, "Bizim medeniyetimizde vefa hatırlamak değil unutmamaktır, bu bağlamda büyük bir aile olmanın gururuyla sizlerle bir arada olmaktan, birlik ve beraberliğimizi vefayla birleştirmekten dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. 1958 yılında kurucu hocalarımız ile başlayan EÜ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Türkiye'de tarım eğitiminde köklü bir geçmişe sahip olan fakültemizin, öncü bölümlerinden biridir. Fakültemizde kamu ve devletimize yararlı işler üretmek, topluma yararlı olabilmek için var gücüyle çalışıyoruz. Bugün üniversitemize 40 yılı aşkın hizmet vermiş, sayısız öğrenci yetiştirmiş bölümümüzün değerli hocası Prof. Dr. Habil Çolakoğlu hocamız için bir araya geldik" diye konuştu.

Prof. Dr. Banu Yücel ise, "Dünyamız gelişiyor, teknoloji ilerliyor ama bizlerin ihtiyaç duyduğu en önemli konu manevi değerlere sahip çıkmak. Hepimiz sevgiyi, vefayı, hatırlanmayı isteriz aynı zamanda vefa dediğimiz şey, geçmişe uzanan gönül köprüsüdür. Bu köprüde hem yeni neslin hem de çok değerli hocaların bir araya gelmesi hem bölümümüz açısından hem de değerleri yitirmemek açısından çok önemli. Değerli hocalarımızın mesleki deneyimlerini aktarabileceği ve hayat tecrübelerini paylaşabileceği bu platformdan sevgili gençlerimiz oldukça faydalanacaklar. Bu programın gelenekselleşmesini ve önümüzdeki yıllarda da gerçekleştirilmesini arzu ediyorum" dedi.

"Sanayi ile iş birliğini geliştirin"

Prof. Dr. Habil Çolakoğlu konuşmasında EÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü'nde yaşadığı tecrübeleri öğrencilerle paylaştı.Prof. Dr. Çolakoğlu, "Siz gençlere tavsiyem yaşınızın gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirin ve toplum için yararlı şeyler üretmeye çalışın. Mümkünse sanayi ile iş birliğini geliştirin çünkü ülkemizin kalkınması sanayi ile gerçekleşecektir. Yenilikler açık olursanız hem kendiniz gelişecek hem de ülkenin gelişmesine katkı sağlayacaksınız. Hangi bölümde olursanız olun, sanayi ile iş birliğini sağladığınız takdirde ülkeye çok büyük bir hizmet sağlamış olursunuz" diye konuştu.

Prof. Dr. Habil Çolakoğlu, "Teoride elde ettiğiniz bilgileri uygulamaya dökebilirseniz, hangi bilim dalında çalışırsanız çalışın ülkeye yarar sağlarsınız. Çünkü başka bir Türkiye yok, başka ülkemiz yok, kimsenin toprağına ihtiyacımız yok, kimseye toprak vermeye niyetimiz yok. Bu ülkenin toprakları 150 milyon insanı besleyecek durumda ancak şartları yerine getirmemiz gerekiyor. Burada görev siz değerli gençlerimize düşüyor. Öğrendiğiniz her şeyi uygulamaya dökmenizi diliyorum" dedi.

Konuşmalarının ardından, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Banu Yücel ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Mordoğan tarafından Prof. Dr. Habil Çolakoğlu'na plaket ve çiçek takdim edildi. Etkinliğin sonunda Doç. Dr. Bihter Çolak Esetlili koordinatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirildi.