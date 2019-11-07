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EÜAŞ'a ait bazı santrallerin kapasite mekanizmasına başvuru tarihi belirlendi

Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait mobil treyler santraller ve doğal gaz yakıtlı santrallerin 2020 yılı kapasite mekanizmasından yararlanabilmesi için son başvuru tarihi 15 Aralık olarak belirlendi.

07.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:58 EÜAŞ'a ait bazı santrallerin kapasite mekanizmasına başvuru tarihi belirlendi
Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait mobil treyler santraller ve doğal gaz yakıtlı santrallerin 2020 yılı kapasite mekanizmasından yararlanabilmesi için son başvuru tarihi 15 Aralık olarak belirlendi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, "Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, EÜAŞ'a ait mobil treyler santraller ve doğal gaz yakıtlı santrallerin 2020 yılı kapasite mekanizmasından yararlanabilmesi için 15 Aralık son başvuru tarihi olacak.
EÜAŞ'a ait mobil treyler santraller ile doğal gaz yakıtlı santraller için kapasite kullanım oranı koşulu aranmayacak.
EÜAŞ'a ait mobil treyler santraller, bölgesel elektrik kesintileri ve arızalara müdahalede geçici olarak hizmet veriyor.

Aralık, Eüaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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