Eurasian Week'te dijital ekonomi modeli konuşuldu

Avrasya Ekonomik Birliği'nin (EAEU) en büyük uluslararası iş forumu, Eurasian Week'te sektör liderlerinin bulunduğu oturuma Türkiye'den Altın Cüzdan ve Reno Finans Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Aziz Saka video konferans yolu ile katıldı.

Dijitalleşen dünyada bir günde milyonlarca bağlantı kuruluyor. Bu bağlantılar insanlar, cihazlar, işler, veriler ve süreçler arasında kuruluyor. İlginç şeyler oluyor bu ilginçlikler nesneler arasında, insanlarla insanlar arasında, insanlarla nesneler arasında kuruluyor. Geleneksel bağlantıların yerini dijital ekonominin bel kemiği olan hiper bağlantılar alıyor.

Tüketici (B2C) de, endüstriyel (B2B) müşteri de, kendisi için en uygun zaman, yer ve koşulda ürün ve hizmet almak istiyor. Müşteriler, kesintiye uğramadan, çok kanal seçeneği (online mağaza, uygulama vs.) ile, doğrudan ve kişiselleştirilmiş deneyimlerle, markalarla etkileşim kurmayı tercih ediyorlar.

Dijital ekonomi sayesinde, 2025'li yıllarda ABD gibi merkezi üretim veya Çin gibi belli başlı üretim yerleri yerine, yerel üretimin %47'lere çıkması ve girişimcilik maliyetinin %90 azalması bekleniyor.

Reno Finans'ın Başkani ve Altin Cüzdanın Kurucu ve başkanı Dr. Aziz Saka, yeni dijital ekonomi modelini; devletlerin katkıları ile ürün ve hizmetler için gerekli olan kaynak, yeni iş ve pazar modelleri sağlayan küresel bir sanal platform olarak tanımlıyor. Oluşan yeni koşullarda, küresel endüstriyel ekosistem platformunun operatörü hiç bir kısıtlama altında kalmadan tercihini kullanan tüketici olacak. Diğer bir deyişle, bu yeni şartlarda üretimin gerçek bir üretim olduğu yeni bir iklim oluşacak. Endüstriler arasındaki sınırlar yavaş yavaş ortadan kalkacak. Tüketici hakları, yaygınlaştırılmış standart tanımlamaları, kuralları ve metodolojileri ile ekosistemler üzerinden korunacak. Satışlar bireysel olarak endüstriyel ekosistemler üzerinden yapılacak ve ne depolara ihtiyaç olacak ne de elde satılamayan ürün kalacak.

Yeni düzene geçerken harcanacak olan bütçenin ekonomik olması ve daha sonra ek bir devlet yatırımına ihtiyaç olmaması. Yüksek teknoloji ihracatının artması. İthalatın ikamesinin sağlanması, ticari aktiviteleri teşvik etmesi, profesyonellerin bağımsız hareketliliklerinin sağlanması, uzaktan işçiliğin yaygınlaşması ile endüstriyel merkezlere göçlerin azalması, üye ülkeler için küresel kaynaklara ulaşmanın kolaylaşması, gereksiz ödemelerin ve aracıların ortadan kalkması ile ülke ekonomisinin gelirinin artarak kişi başı milli hasılanın yükselmesi ve ekonominin saydamlaşması gibi birçok avantajı olacak.

Eurasian Week Hakkında

Avrasya Haftası, Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki (EAEU) en büyük uluslararası iş forumudur.

Forum 2016'dan beri her yıl EAEU ülkelerinin başkentlerinde düzenlenmektedir. 2019 yılında Foruma Kırgızistan Cumhuriyeti'nin başkenti Bişkek ev sahipliği yaptı.

Forum, EAEU ülkelerinin bir metodoloji geliştirmek ve küresel ekonomiyi geliştirmek için fırsat ve potansiyellerini uluslararası ölçekte paylaşmayı amaçlamaktadır. Forum, doğrudan B2B temasları geliştirmek ve rekabetçi ve ihracata yönelik ürünler oluşturmak için üçüncü ülke şirketlerini potansiyel tüketici ve yatırımcı olarak dahil etmek için bir platform sunar.

2019 yılında, Forum, Avrasya Ekonomik Birliği ile küresel topluluk arasındaki etkileşimin ilk beş yılının sonuçlarını özetlemeye odaklanmaktadır. Çalıştaylar, daha fazla gelişme vektörlerinin tanımlanması, uygulanan vakaların analiz edilmesi, planlanan ve geliştirilen mekanizmaların yanı sıra, büyümenin entegrasyon noktalarını belirlemek için çalışacaktır.