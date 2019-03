Eurıe 2019'da 60 İnovasyon Tabanlı Girişim Yatırımcılarla Buluşma İmkânına Kavuştu

Kaynak: DHA

Bu yıl 63 ülkeden 350'den fazla üniversite ve kurumun katılımıyla dördüncüsü düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) kapsamında, geleceği şekillendiren 'Imagine Tomorrow İnovasyon ve Girişimcilik Etkinliği' ile girişimciler proje ve iş fikirlerini hayata geçirme fırsatı buldu.TÜBİTAK, ASELSAN, BAYER, Esas Holding, Tarvenn Ventures and Advisors, Ida Capital, MAIN Girişim, EMSOLT Yatırım gibi kuruluşlarla birlikte üniversiteler, teknokentler ve kuluçka merkezlerinin katıldığı 'Imagine Tomorrow'da girişimciler yapay zekadan otomasyona, tıbbi görüntüleme sistemlerinden savunma sanayii çözümlerine yönelik 60 inovatif girişimle Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yatırımcılarla buluşma imkanı buldu."YENİ PROJELERE İHTİYACIMIZ VAR"EURIE 2019 kapsamında çeşitli girişimcilerin yatırım, ayni ve nakdi ödül alma imkanı bulduğu 'Imagine Tomorrow'a katılan girişimcilere ödüllerini takdim etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi Dr. Osman Coşkun , ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Arık, UGES Genel Müdürü Mevlüt GÜLMEN,TÜBİTAK Başkan Danışmanı Doç. Dr. İlker Murat Ar, EURAS Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ödül töreninde hazır bulundu.EURAS Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, "Her bir arkadaşımın bu çalışmalara önderlik etmesini ve ışık tutmasını temenni ediyorum. Imagine Tomorrow'un, EURIE Zirvesi'ne büyük bir renk ve değer kattığını düşünüyorum. 60 proje sahibi girişimcimiz, burada tüm dünyadan gelen değerli bilim insanlarının karşısında sunum yapma ve buna bağlı olarak da tescillenme ile yatırım imkanı kazandı. Bu tarz girişimcilere fırsat vererek bilgiyi paylaşmalı ve dışa olan bağımlılığımızı en aza indirgemeliyiz" dedi."DIŞARIYA OLAN BAĞIMLILIĞIMIZI YOK ETMELİYİZ""İlköğretimden yükseköğretime her bir kurum, yeni projeler üretmeli ve ülkemizin dışarıya olan bağımlılığını azaltmalıdır" diyen Dr. Mustafa Aydın, "Dışarıya bağımlı olduğumuz müddetçe rahat kararlar alamaz ve hiçbir alanda özgür olamayız. Sadece kendimiz üretemediğimiz için Kıbrıs Barış Harekatı'nda elimizde bulunan tank ve mühimmatları kullanamadık. Tank vardı, pim yoktu. Kendimiz üretebilseydik, tüm mühimmatı kullanabilirdik. Özellikle günümüzde teknolojinin son derece aktif kullanıldığı bir dünyada yeni projeler üretebilen, bilgiyi paylaşabilen gençlere ve bu projeleri destekleyen yatırımcılara olan ihtiyacımız oldukça fazla. Buraya gelen herkes bizim nazarımızda kazandı. Dereceler önemli değil, önemli olan ülke için bir şey yapabilmek. Hepsi geleceğe ışık tutan, ülkesine katma değer sağlayan girişimcilerimiz ve bizlerde her zaman böyle projeleri destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı."HER ZAMAN ULAŞILABİLİR OLMALIYIZ"Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun ise, girişimciler ve projeleriyle ilgili şunları söyledi:" EURIE 2019 kapsamında özellikle 'Imagine Tomorrow 'un etkisi oldukça fazlaydı ve çok verimli geçti. Bilgi, karar ve uygulamadan oluşan üç aşamayı doğru yürütebilirsek her zaman başarılı olabiliriz. En önemlisi herkesle iyi ilişkiler kurarak ulaşılabilir olmayız. Selçuklu ve Osmanlı'dan daha güçlü bir Türk devleti geliyor. Dünyanın neresinden olursa olsun tüm girişimciler platformlar oluşturarak çalışmalarını paylaşmalıdır. Burada yarışların kaybedeni asla yok girişim çalışmalarınıza devam edin ve bizlerle paylaşın. Ülke olarak biz her zaman yenilikçi projeleri desteklemeye açığız."Ödül alan girişimler ise şöyle;Tüm girişimcilere plaket ve hediye takdim edilirken, ilk 3'e girenlere para ödülü ve 3 girişime yapılan yatırımın lansmanı yapıldı. Bu kapsamda Duygu Yılmaz 'ın geliştirdiği "Biolive" girişimi 2 bin 500 dolar, Aslı Ergün 'ün geliştirdiği "Mobilmed" girişimi 1500 dolar, Tunç Laçin 'in geliştirdiği "3 Boyutlu Akciğer Navigasyon Sistemi" adlı Girişimi ise 500 dolar ödüle layık görüldü.Ayrıca ASELSAN'a 'En iyi Teknoloji Entegrasyonu Ödülü', Bağış Modüllü 'Fotomatik'le Selfmetrik Girişimcisi Göker Çiloğulları'na 'Sosyal Girişimcilik Ödülü', 'Oişcepte' mobil uygulamasıyla Seval Akansoy'a Esas Holding iştiraki TİKAD Yatırım tarafından 'Kadın Girişimcilik Ödülü', Bayer Türk'e 'Grants4Apss' programı için 'Sağlık Alanında En İyi Hızlandırıcı Program Ödülü', Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ne 'Yılın Hızlandırıcı Merkezi Ödülü', Tarvenn Ventures and Advisors'a 2018 yılı içinde yapmış olduğu 9 yatırımdan dolayı '2018 Yılının En İyi Yatırım Şirketi Ödülü' takdim edildi.Imagine Tomorrow ayrıca üç önemli yatırıma da ev sahipliği yaptı.MAIN Girişim Biotafarma Firmasına 2,5 milyon lira, yine MAIN Girişim ve ERBAN Klonbiyotek firmasına 3 milyon lira, EMSOLT Yatırım Bilge Puan firmasına 1,8 milyon lira değerleme ile yatırım gerçekleştirdi.Sayısız yatırımcı ve girişimci görüşmesinin gerçekleştirildiği, ortaokul ve lise öğrencilerinin de projeleriyle yer aldığı, girişimciler, yatırımcılar ve akademik camianın büyük ilgi gösterdiği Imagine Tomorrow'un ilerleyen dönemlerde çok daha fazla girişimin yatırım almasına aracılık etmesi bekleniyor. - İstanbul