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Euro 2020 bir yıl sonraya ertelendi

Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi - AFP

17.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:19
Euro 2020 bir yıl sonraya ertelendi
Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.

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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Futbol, Avrupa, Dünya

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