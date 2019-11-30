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EURO 2020'de ölüm grubu belli oldu!

EURO 2020 grupları belli oldu. F Grubu'nda Fransa, Almanya ve Portekiz yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları F Grubu'nu ölüm grubu olarak nitelendirdi.

30.11.2019 21:01 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:14

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen kura çekiminde, EURO 2020 grupları belli oldu. Ölüm grubunu ise , ve 'in olduğu F Grubu belirledi.

Kura sonuçları ve grup eşleşmeleri:

A GRUBU: İtalya, İsviçre, Türkiye, Galler

B GRUBU: Belçika, Rusya, Danimarka, Finlandiya

C GRUBU:Ukrayna, Hollanda, Avusturya, Play-Off D yolu

D GRUBU:İngiltere, Hırvatistan, Çekya, Play-Off C yolu

E GRUBU:İspanya, Polonya, İsveç, Play-Off B yolu

F GRUBU:Almanya, Fransa, Portekiz, Play-Off A yolu

MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

12 farklı ülkede düzenlenecek olan turnuvada maç programı da belli oldu. A Grubu'ndaki eşleşmeler 12-13-17 ve 21 Haziran'da Roma (İtalya) ve Bakü'de (Azerbaycan) oynanacak.

B Grubu eşleşmeleri 13-17-18 ve 22 Haziran'da Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag'da (Danimarka) oynanacak.

C Grubu eşleşmeleri 14-18 ve 22 Haziran'da Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş'te (Romanya) gerçekleşecek.

D Grubu mücadeleleri 14-15-19 ve 23 Haziran'da Londra (İngiltere) ve Glasgow'da oynanacak.

E Grubu'ndaki maçlar 15-19-20 ve 24 Haziran'da Bilbao (İspanya) ve Dublin'de (İrlanda Cumhuriyeti) oynanacak.

Son olarak F Grubu'ndaki karşılaşmalar ise 16-20 ve 24 Haziran'da Münih (Almanya) ve Budapeşte'de (Macaristan) oynanacak.

Grup maçlarının oynanmasının ardından bir üst tur karşılaşmaları 27-28-29 ve 30 Haziran tarihlerinde Kopenhag, Amsterdam, Bükreş, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublin ve Budapeşte'de oynanacak.

Çeyrek final karşılaşmalarının 3 ve 4 Temmuz'da Roma, Bakü, Saint Petersburg ve Münih'te oynanacağı turnuvanın yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere'de oynanacak.

Yarı final mücadeleleri 7 ve 8 Temmuz'da Wembley Stadı'nda oynanırken, şampiyonu belirleyecek olan karşılaşma 12 Temmuz'da yine Wembley'de oynanacak.

EURO 2020'de ölüm grubu belli oldu!

Portekiz, Almanya, Fransa, Spor


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