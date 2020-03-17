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EURO 2020 ertelendi

EURO 2020, 2021 yılına ertelendi.

17.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:34
EURO 2020 ertelendi
EURO 2020, 2021 yılına ertelendi. Turnuva, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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