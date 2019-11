EURO 2020 fikstürü belli oldu

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası grupları Bükreş 'te gerçekleşen kura çekimiyle belli olurken, takımların maç programı da netlik kazandı.UEFA'nın 60. yılı nedeniyle 12 farklı ülkede yapılacak olan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda fikstür de belli oldu. 6 grupta mücadele edecek olan 24 takım, 12 farklı şekilde sahaya çıkacak. Bükreş'te gerçekleşen kura çekiminde grupların belli olduğu EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın maç programı şu şekilde:A Grubu12 Haziran 2020: Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)13 Haziran 2020: Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)17 Haziran 2020: İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)17 Haziran 2020: Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)21 Haziran 2020: İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)21 Haziran 2020: İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)B Grubu13 Haziran 2020: Belçika-Rusya (Saint Petersburg Stadı)13 Haziran 2020: Danimarka-Finlandiya (Parken Stadı)17 Haziran 2020: Finlandiya-Rusya (Saint Petersburg Stadı)18 Haziran 2020: Danimarka-Belçika (Parken Stadı)22 Haziran 2020: Finlandiya-Belçika (Saint Petersburg Stadı)22 Haziran 2020: Rusya-Danimarka (Parken Stadı)C Grubu14 Haziran 2020: Hollanda-Ukrayna (Johan Cruyff Arena)14 Haziran 2020: Avusturya-Play-Off D Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena )18 Haziran 2020: Hollanda-Avusturya (Johan Cruyff Arena)18 Haziran 2020: Ukrayna- Play-Off A Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena )22 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi-Hollanda (Johan Cruyff Arena)22 Haziran 2020: Ukrayna-Avusturya (Bükreş Ulusal Arena )D Grubu14 Haziran 2020: İngiltere-Hırvatistan (Wembley Stadı)15 Haziran 2020: Play-Off C Grubu birincisi-Çekya (Hampden Park)19 Haziran 2020: İngiltere-Play-Off C Grubu birincisi (Wembley Stadı)19 Haziran 2020: Hırvatistan-Çekya (Hampden Park)23 Haziran 2020: Çekya-İngiltere (Wembley Stadı)23 Haziran 2020: Hırvatistan- Play-Off C Grubu birincisi (Hampden Park)E Grubu15 Haziran 2020: İspanya-İsveç (San Mames Stadı)15 Haziran 2020: Polonya- Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena)19 Haziran 2020: İsveç- Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena)20 Haziran 2020: İspanya-Polonya (San Mames Stadı)24 Haziran 2020: Play-Off B Grubu birincisi-İspanya (San Mames Stadı)24 Haziran 2020: İsveç-Polonya (Dublin Arena)F Grubu16 Haziran 2020: Fransa-Almanya (Futbol Arena Münih)16 Haziran 2020: Portekiz-Play-Off A Grubu birincisi (Puskas Stadı)20 Haziran 2020: Portekiz-Almanya (Futbol Arena Münih)20 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi-Fransa (Puskas Arena)24 Haziran 2020: Almanya-Play-Off A Grubu birincisi (Futbol Arena Münih)24 Haziran 2020: Portekiz-Fransa (Puskas Stadı) - BÜKREŞ