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EURO 2020 fikstürü belli oldu

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası grupları Bükreş'te gerçekleşen kura çekimiyle belli olurken, takımların maç programı da netlik kazandı.

30.11.2019 23:45 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:45EURO 2020 fikstürü belli oldu
EURO 2020 Şampiyonası grupları 'te gerçekleşen kura çekimiyle belli olurken, takımların maç programı da netlik kazandı.
UEFA'nın 60. yılı nedeniyle 12 farklı ülkede yapılacak olan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda fikstür de belli oldu. 6 grupta mücadele edecek olan 24 takım, 12 farklı şekilde sahaya çıkacak. Bükreş'te gerçekleşen kura çekiminde grupların belli olduğu EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın maç programı şu şekilde:
A Grubu
12 Haziran 2020: Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)
13 Haziran 2020: Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
17 Haziran 2020: İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
17 Haziran 2020: Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
21 Haziran 2020: İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
21 Haziran 2020: İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)
B Grubu
13 Haziran 2020: Belçika-Rusya (Saint Petersburg Stadı)
13 Haziran 2020: Danimarka-Finlandiya (Parken Stadı)
17 Haziran 2020: Finlandiya-Rusya (Saint Petersburg Stadı)
18 Haziran 2020: Danimarka-Belçika (Parken Stadı)
22 Haziran 2020: Finlandiya-Belçika (Saint Petersburg Stadı)
22 Haziran 2020: Rusya-Danimarka (Parken Stadı)
C Grubu
14 Haziran 2020: Hollanda-Ukrayna (Johan Cruyff Arena)
14 Haziran 2020: Avusturya-Play-Off D Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena )
18 Haziran 2020: Hollanda-Avusturya (Johan Cruyff Arena)
18 Haziran 2020: Ukrayna- Play-Off A Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena )
22 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi-Hollanda (Johan Cruyff Arena)
22 Haziran 2020: Ukrayna-Avusturya (Bükreş Ulusal Arena )
D Grubu
14 Haziran 2020: İngiltere-Hırvatistan (Wembley Stadı)
15 Haziran 2020: Play-Off C Grubu birincisi-Çekya (Hampden Park)
19 Haziran 2020: İngiltere-Play-Off C Grubu birincisi (Wembley Stadı)
19 Haziran 2020: Hırvatistan-Çekya (Hampden Park)
23 Haziran 2020: Çekya-İngiltere (Wembley Stadı)
23 Haziran 2020: Hırvatistan- Play-Off C Grubu birincisi (Hampden Park)
E Grubu
15 Haziran 2020: İspanya-İsveç (San Mames Stadı)
15 Haziran 2020: Polonya- Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena)
19 Haziran 2020: İsveç- Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena)
20 Haziran 2020: İspanya-Polonya (San Mames Stadı)
24 Haziran 2020: Play-Off B Grubu birincisi-İspanya (San Mames Stadı)
24 Haziran 2020: İsveç-Polonya (Dublin Arena)
F Grubu
16 Haziran 2020: Fransa-Almanya (Futbol Arena Münih)
16 Haziran 2020: Portekiz-Play-Off A Grubu birincisi (Puskas Stadı)
20 Haziran 2020: Portekiz-Almanya (Futbol Arena Münih)
20 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi-Fransa (Puskas Arena)
24 Haziran 2020: Almanya-Play-Off A Grubu birincisi (Futbol Arena Münih)
24 Haziran 2020: Portekiz-Fransa (Puskas Stadı)
(Bozhan Memiş - Uygar Aydın/İHA)

Roma Olimpiyat Stadı, Avrupa, Bükreş, Güncel

Kaynak: İHA

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