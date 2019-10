EURO 2020 Grup Eleme: Fransa: 1 - Türkiye: 1 (Maç sonucu)

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) H Grubu Eleme maçında Türkiye , deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)59. dakikada İrfan Kahveci'nin uzun pasında Hakan Çalhanoğlu, top yere inmeden pasını Burak Yılmaz'a aktardı. Ceza yayının ilerisinde topla buluşan Burak'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.61. dakikada Griezmann'ın sol kanattan ön direğe yerden sert ortasında, Wissam Ben Yedder'in vuruşunda top auta çıktı.69. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda Varane'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.76. dakikada Griezmann'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Giroud'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-081. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çaprazda Kaan, iyi bir kafa vuruşu ile ağları sarstı. 1-190+2. dakikada hızlı çıkan milliler topla birlikte Fransa yarı alanına ilerledi. Topla birlikte giden Burak'ın ceza yayı gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde üstten dışarı gitti.Stat: Stade de FranceHakemler: Felix Brych xx, Mark Borsch xx, Stefan Lupp xxFransa: Steve Mandanda xx, Raphael Varane xx, Lucas Hernandez xx, Benjamin Pavard xx, Clement Lenglet xx, Corentin Tolisso xx, Blaise Matuidi x (Thomas Lemar dk. 76 xx), Antoine Griezmann xx, Kingsley Coman xx (Jonathan Ikone dk. 87 ?), Moussa Sissoko xx, Wissam Ben Yedder xx (Olivier Giroud dk. 72 xxx)Yedekler: Alphonse Areola, Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Kurt Zouma, Lucas Digne, Djibril Sidibe, Tanguy Ndombele, N'Golo Kante, Alassane PleaTeknik Direktör: Didier DeschampsTürkiye: Mert Günok xxx, Çağlar Söyüncü x, Umut Meraş xx, Mehmet Zeki Çelik x (Kaan Ayhan dk. 53 xx), Merih Demiral xx, Mahmut Tekdemir xx, Okay Yokuşlu xx (Hakan Çalhanoğlu dk. 46 x), Ozan Tufan x (Cenk Tosun dk. 81 x), İrfan Can Kahveci xx, Kenan Karaman xx, Burak Yılmaz xYedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ömer Bayram, Enes ÜnalTeknik Direktör: Şenol GüneşGoller: Giroud (dk. 75) (Fransa), Kaan (dk. 81) (Türkiye)Sarı kartlar: Lucas Hernandez, Griezmann (Fransa), Cenk, Kenan, İrfan Can (Türkiye) - İSTANBUL