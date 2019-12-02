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EURO 2020: İtalyan basını Türkiye ile eşleşme için ne dedi?

EURO 2020: İtalyan basını Türkiye ile eşleşme için ne dedi?

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10EURO 2020: İtalyan basını Türkiye ile eşleşme için ne dedi?
İtalyan basını, 2020 Futbol Şampiyonası (EURO 2020) gruplarında İtalya'nın eşleştiği Türk Milli Takımı'nın genç bir ekipten kurulu olduğuna ve eleme grubunda sadece üç gol yediğine dikkati çekerek, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü ikilisinin defansta adeta duvar ördüğünü yazdı.

2020 Avrupa Şampiyonası'nın dün Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan kura çekimi sonrası İtalyan basını, "Gök mavililer" olarak andıkları milli takımları açısından kuraya olumlu yaklaşırken, Türk Milli Takımı'nın İtalya'da top koşturan oyuncu sayısına işaret edildi.
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A Milli Futbol Takımı, Avrupa, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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