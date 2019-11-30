EURO 2020 kuraları ne zaman çekiliyor? EURO 2020 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

2020 yılında toplamda 12 ülkede düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası için kura çekimleri bu akşam yapılıyor. Türkiye hangi torbada olacak? EURO 2020 finali nerede oynanacak? A Milli Takım rakiplerinin belli olacağı kura çekimi 20.00'de ekranlarda olacak? EURO 2020 kura çekimi hangi kanalda?

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa Futbol Şampiyonası bu yıl 12 Haziran – 12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. EURO 2020 kura çekimleri ise 30 Kasım yani bugün akşam TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilecek.

A Millilerin rakiplerinin belli olacağı kura çekimleri, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbaya dağıtılacak. Türkiye ise kura çekiminde 3. torbada yer alacak. Elemeler sonucunda 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılmış olacak.

EURO 2020 GRUPLARI

Play-off'da; A Grubu'nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu'nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda, C Grubu'nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova mücadeleleri yapılacak. Takımların karşılaşmaları sonucunda grup birincileri kıyasıya mücadele edecek.

EURO 2020 EV SAHİBİ ÜLKELER

Avrupa Şampiyonası, ilk kez 12 ülkede düzenlenecek. EURO 2020'ye bu yıl sırasıyla; A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.

AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLERİ HANGİ ÜLKEDE YAPILACAK?

Son 16 tur karşılaşmaları; Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da yapılacakken, çeyrek finaller Bakü, Münih, Roma, Saint Petersburg'da, yarı finaller ve final ise Londra'da gerçekleştirilecek.

EURO 2020 TORBALAR

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna.

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya.

3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya.

4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi play-off A, B, C ve D gruplarının birincileri.