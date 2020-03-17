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EURO 2020 ne zaman? EURO 2020 yapılacak mı?

Dünyayı saran koronavirüs salgını spor organizasyonlarını da etkiliyor. Birçok ulusal ligde müsabakalar ertelenirken EURO 2020 yapılacak mı ve EURO 2020 ne zaman gibi soruların yanıtları merak edildi. Peki, EURO 2020 ne zaman ve EURO 2020 yapılacak mı soruların yanıtları!

17.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:23

UEFA, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Haziran ayında düzenleyeceği EURO 2020 hakkında kararını verdi. İşte EURO 2020'nin yapılacağı tarih!

EURO 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Norveç Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) bir yıl ertelendiğini duyurdu.

Federasyonun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl ertelediği ve turnuvanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenleneceği ifade edildi.

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EURO 2020 ne zaman? EURO 2020 yapılacak mı?
Etiketler : Futbol, Gündem, Spor, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

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