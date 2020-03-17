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EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı

Sakatlığı sebebiyle EURO 2020'de milli formayı giyemeyeceği için üzgün olan Cenk Tosun ve Merih Demiral, Avrupa Şampiyonası'nın 2021 yılına ertelenmesiyle moral buldular. Milli futbolcular, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir anda gündem olmayı başardı.

17.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:44

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle kaçıracağı EURO 2020'nin corona virüsü tehdidi sebebiyle 2021 yılına ertelenmesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN PAYLAŞIM

Milli takımın en önemli oyuncularından biri olan başarılı savunmacı, 2021 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda forma giymeye hazır olduğunu gösteren bir paylaşım yaptı. Genç stoperin söz konusu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte Merih'in o paylaşımı;

CENK TOSUN'DAN "TOSUN PAŞA" PAYLAŞIMI

Sezonun ikinci yarısında Crystal Palace'a kiralanan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 6-7 ay uzak kalacak olan Cenk Tosun da EURO 2020'nin ertelenmesine sevinen bir diğer milli oyuncu oldu.

Cenk Tosun, sosyal medyadan yaptığı "Tosun Paşa" paylaşımıyla büyük beğeni topladı.

EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Etiketler : merih demiral, Spor

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Yorumlar (4)
ZOR DURUM:salgın nedeniyle dar gelirli normal vatandaş sıkıntılı düşebilir. su, elektrik, doğalgaz, internet vb. birsürü faturalar ne olacak? ödeme güçlüğü var. ayrıca kredi borçları vb. yiyeceği bile olmayan vatandaşlar tespit edilip yardım edilmeli. vb.
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ASLI:İNSANLAR CANININ DERDİNE BİDE BUNLARA BAK!!!!!! HADİ BAKALIM AMA YİNE SONUNCU OLURSANIZ BAHANENİZ NE OLACAK MERAK EDİYORUM.
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SES:we are happy
Cevap Yaz 1 2
PEKMEZCİ:Soooo hepi
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