EURO 2020 play-off maçları koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi
UEFA, haziran ayında oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçlarının koronavirüs salgını sebebiyle eylül ayına ertelendiğini açıkladı.
01.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:50
UEFA, haziran ayında oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçlarının koronavirüs salgını sebebiyle eylül ayına ertelendiğini açıkladı.
(İHA)
(İHA)
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Kaynak: İHA
Etiketler: Güncel