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EURO 2020 için 28 milyondan fazla bilet talep edildi

A Milli Futbol Takımımızın da mücadele edeceği EURO 2020'deki karşılaşmalar için rekor bilet talebi geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre turnuva için toplamda 28 milyondan fazla bilet talep edildi.

17.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:46EURO 2020 için 28 milyondan fazla bilet talep edildi

12 Haziran'da 'da İtalya- maçıyla açılışı yapılacak Futbol Şampiyonası (EURO 2020) için rekor sayıda bilet talebi geldi. İtalyan basınının UEFA verilerine dayandırdığı haberlere göre turnuva için için şu ana kadar 28 milyondan fazla bilet talep edildi.

Haziran-Temmuz aylarında açılan genel satış döneminde 19,3 milyon bilet talebi geldi.

Şampiyonaya katılacak takımların taraftar kulüplerinin üyeleri için Aralık ayında açılan başvurularda ise talep sayısı 9 milyona ulaştı.

EURO 2020 için yapılan toplam 28,3 milyon bilet talebi, bir önceki şampiyona olan EURO 2016'deki bilet taleplerinin iki katına çıkarak rekor kırdı.

Turnuva için 2,5 milyonu taraftarlar için satışa sunulan yaklaşık 3 milyon bilet mevcut.

GEZİCİ ŞAMPİYONA ETKİSİ

İtalyan basını, EURO 2020 biletlerine rekor talep olmasında turnuvanın bu yıl ilk kez Avrupa'nın 12 farklı ülkesinde yapılacak olmasının etkili olduğunu vurguladı.

EURO 2020'nin finali 12 Temmuz'da Londra'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Final maçı için, stadyumun kapasitesinin yaklaşık 8 katı, 714 bin bilet talebi geldi.

İTALYANLARIN EN BÜYÜK İLGİSİ TÜRKİYE MAÇINA

İtalyan basınına göre İtalyanların en çok ilgi gösterdiği maç ise Türkiye ile oynanacak açılış karşılaşması. Yaklaşık 70 bin seyirci kapasiteli Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç için bilet taleplerinin yüzde 33'ü İtalya'dan, yüzde 11,2'si Türkiye'den, yüzde 15,8'i de Almanya'dan geldi.

Bilet başvurusu yapanların UEFA tarafından e-posta ile bilgilendirildiği belirtildi. Bilet sayısının talepten fazla olduğu maçlar için ise kalan biletlerin ilerleyen tarihlerde satışa sunulması bekleniyor.

Satın aldıkları bileti satmak isteyenler ise Şubat ayından itibaren UEFA üzerinden yasal olarak bu işlemi yapabilecek.


Türkiye, Avrupa, İtalya, Roma, Spor
BBC


HABER YORUMLARI (1)
TÜRKİYEM:11. 2''si Türkiye''den 15. 8''i Almanya''da yaşayan Türkler. . . İnşallah ilk maçı alıp gövde gösterisi yaparız !
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