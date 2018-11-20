Euro 2020 Rotası

CELAL UMUT EREN
UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşen Türkiye
, gözünü EURO 2020 elemelerine dikti. 2 Aralık
2018 tarihinde Dublin'de gerçekleşecek kura ile A Milli Takımımız
'ın yol haritası netleşecek.
EURO 2020 ise her zamanki turnuvalardan daha farklı bir görüntüde olacak. Özellikle 12 farklı ev sahibinin olması turnuvayı son derece karmaşık bir yapıya bürüyor.
Futbolseverlerin kafasını karıştıran bu yeni düzenlemede; 3 grupta 16 maçın oynanacağı ilk tur maçları şu ülkelerde olacak:
Amsterdam- Hollanda
: Arena, Bilbao- İspanya
: San Mames, Bükreş- Romanya
: National Arena, Budapeşte- Macaristan
: Ferenc Puskas Stadı, Kopenhag- Danimarka
: Parken Stadı, Dublin- İrlanda Cumhuriyeti
: Dublin Arena, Glasgow-İskoçya: Hampden Park ve Londra
, İngiltere
: Wembley Stadium.
3 grubun maçları ve çeyrek final; Bakü- Azerbaycan
: Olimpiyat Stadı
, Münih- Almanya
: Allianz Arena, Roma- İtalya
: Olimpiyat Stadı, St Petersburg- Rusya
: St. Petersburg Stadı.
Yarı final ve final maçları da İngiltere'de Wembley'de olacak.
EURO 2020 finallerinde takımlar; İspanya, İtalya, Almanya, İngiltere, Azerbaycan, Hollanda, İskoçya, İrlanda, Danimarka, Romanya ve Macaristan'a gidecek.
Uzaklık önlemi
EURO 2020 eleme maçlarında da uzaklık nedeniyle bazı ilginç kurallar dikkat çekiyor. 12 farklı ev sahibinin yer alacağı turnuvaya giden yolda da elemelerde zorlukların yaşanabileceği hesaba alındı.
Buna göre 2 Aralık'taki elemelerde şu kurallar göz önüne alınacak:
Azerbaycan; Cebelitarık
, İzlanda
ve Portekiz
'den ancak biriyle eşleşebilir.
İzlanda; Ermenistan
, Kıbrıs Rum Kesimi
, Gürcistan
ve İsrail
'den ancak biriyle eşleşebilir. Kazakistan
; Andorra
, İngiltere, Fransa
, Faroe Adaları
, Cebelitarık, İzlanda, Malta
, Kuzey İrlanda
, Portekiz, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya, İspanya ve Galler
'den biriyle eşleşebilir.
Kış şartları
UEFA'nın EURO 2020 elemelerindeki bir diğer dikkat çeken kuralı da kış koşulları oluyor. Buna göre kışın zor geçtiği ülkelerin aynı grupta yer almamasına özen gösterilecek.
En fazla iki ülke aynı grupta bulunabilecek. Rusya, Ukrayna Belarus
, Estonya
, Faroe Adaları, Finlandiya
, İzlanda, Letonya
, Litvanya
, Norveç
kış ülkeleri olarak belirlendi.
Savaş yasakları
UEFA'nın EURO 2020'ye giden yolda bazı ülkelerin aynı grupta olmasına da engel getireceği duyuruldu. Buna göre siyasi ve savaş problemleri olan ülkeler aynı eleme grubunda mücadele edemeyecek.
İşte o ülkeler:
Azerbaycan-Ermenistan
İspanya-Cebelitarık
Kosova-Sırbistan
Kosova- Bosna
Hersek
Ukrayna-Rusya
İşte takvim
2 Aralık 2018: Kura çekimi (Dublin)
21-26 Mart, 10-11 Haziran, 10- 15 Ekim
, 14-19 Kasım 2019: Eleme maçları
22 Kasım 2019: EURO 2020 play-off kurası
1 Aralık 2019: EURO 2020 gruplar kurası
26-31 Mart 2020: EURO 2020 play-off maçları 1 Nisan
2020: Uluslar Ligi'nden gelecek takımlar
12 Haziran-12 Temmuz 2020: EURO 2020 maçları
İspanya,İngiltere,Aralık