Euro 6 TL'nin Altına İnerek, Yaklaşık 3,5 Ayın En Düşük Seviyesini Gördü

Euro/TL 6,00 tabanının altına gerileyerek 5,99 seviyesini test etti ve 13 Ağustos sonrası en düşük seviyeyi gördü. Güne 6,06 seviyesinde başlayan euro Türk lirası karşısında 6 liranın altına inerek, 5,99 seviyesine geriledi. Euro şu sıralar 6,00 TL'den dolar ise 5,28 TL'den işlem görüyor. Euro, TL karşısında 13 Ağustos'ta 8,11 ile rekor seviyeye çıkmıştı.

ENDİŞELERİN ARTMASI DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'dan gelen verilerin beklentilerin altında kalması ve buna bağlı olarak bölgenin ekonomik büyümesine ilişkin endişelerin artmasının ardından eurodaki düşüş hızlandı.

EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRDÜ

EUR/USD hafta içinde Brexit etkisi ile yükseldi, ancak bugün PMI göstergelerindeki zayıflama ile parite tekrar 1,14 seviyesi altına geriledi.Günün ilk yarısında 1,1365 seviyesine gerileyen paritede 1,1325-1,13 aralığı destek bölgesi olarak izleniyor. EUR/TRY kuru bugün 5,99 seviyesine gerileyerek rekor sonrası en düşük seviyeyi gördü ve TL, bugün ilk yarıda döviz kurlarından en çok euro karşısında değer kazandı.