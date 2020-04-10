Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
BBC

Euro bölgesi maliye bakanları 500 milyar euroluk koronavirüs paketinde uzlaştı

Euro bölgesi maliye bakanları, Perşembe akşamı yaptıkları video konferansta 500 milyar euroluk bir koronavirüs paketinde uzlaştı.

10.04.2020 01:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 01:55
Euro bölgesi maliye bakanları 500 milyar euroluk koronavirüs paketinde uzlaştı

Euro bölgesi maliye bakanları, Perşembe akşamı yaptıkları video konferansta 500 milyar euroluk bir koronavirüs paketinde uzlaştı.

İşçiler, şirketler ve hükümetler olarak üç ayağı olan paket, salgın nedeniyle alınan önlemlerden kaynaklanan ekonomik zararı azaltmayı hedefliyor.

Hükümetlere Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), şirketlere Avrupa Yatırım Bankası ve işçilere de Avrupa Komisyonu'nun yeni yarattığı SURE adlı bir program tarafından destek verilecek.

'AB tarihindeki en önemli ekonomik plan'

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, bunun AB tarihindeki en önemli ekonomik plan olduğunu söyledi.

Bakanların bir uzlaşmaya varması için üç güne yayılan toplam 18 saatlik görüşme yapılması gerekti.

Öte yandan İtalya, Fransa ve İspanya'nın talep ettiği "koronabond" denen ve hükümetlerin koronavirüs nedeniyle almak zorunda kaldıkları borçların kolektif bir şekilde üstlenilmesi talebi kabul görmedi.

Daha önce Fransa hükümetinin önerdiği bir diğer "kurtarma fonu" da Almanya, Hollanda, Finlandiya ve Danimarka tarafından reddedilmişti.

Konuyla ilgili Perşembe günü bir açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel de "AB'nin mevcut siyasi birliğinin durumunu da göz önünde bulundurunca birbirimizin borçlarını üstlenmenin doğru olmadığını düşünüyorum" demişti.

BBC Avrupa Muhabiri Gavin Lee, bugün uzlaşılan paketin kabul edilmesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un büyük rolü olduğunu, son 24 saat içinde Merkel'in yanı sıra İtalya ve Hollanda ile yaptığı birden fazla telefon görüşmesinin etkili olduğunu aktarıyor.





BBC
Etiketler: Avrupa, Fransa, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Putin’den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Koronavirüs, dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı Haberler
Koronavirüs, dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Bill Gates’ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı’nı bulur Haberler
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur
İspanya’da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19’dan hayatını kaybetti Haberler
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Salgını kontrol altına alan Çin’de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar Haberler
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Dünya, koronavirüse yakalanan tüm hastaların iyileştiği ülkeyi izliyor Haberler
Dünya, koronavirüse yakalanan tüm hastaların iyileştiği ülkeyi izliyor
Pentagon raporu sızdı, tüm oklar Trump’a döndü! Koronayla ilgili her şeyi biliyormuş Haberler
Pentagon raporu sızdı, tüm oklar Trump'a döndü! Koronayla ilgili her şeyi biliyormuş
Haberler ›› Dünya ››Euro bölgesi maliye bakanları 500 milyar euroluk koronavirüs paketinde uzlaştı - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

01:55: Euro bölgesi maliye bakanları 500 milyar euroluk koronavirüs paketinde uzlaştı - Haberler 01:45: Tekirdağ'da korkunç kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı - Haberler 01:36: İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda - Haberler 01:21: Marketten istediği bedava sigarayı alamayınca camlarını kırdı - Haberler 01:08: Başhekimden "Evde Kal" çağrısına bedava kitapla destek - Haberler 01:01: Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı - Haberler 00:09: Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı