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Euro Bölgesi'nde enflasyon sürpriz yapmadı

Euro Bölgesi'nde, şubat ayında enflasyon beklentiler paralelinde yüzde 0,2 artış kaydetti.

18.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:14
Euro Bölgesi'nde enflasyon sürpriz yapmadı
Euro Bölgesi'nde, şubat ayında enflasyon beklentiler paralelinde yüzde 0,2 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 1,2 olarak açıklandı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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