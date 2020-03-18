Euro Bölgesi'nde enflasyon sürpriz yapmadı
Euro Bölgesi'nde, şubat ayında enflasyon beklentiler paralelinde yüzde 0,2 artış kaydetti.
18.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:14
Euro Bölgesi'nde, şubat ayında enflasyon beklentiler paralelinde yüzde 0,2 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 1,2 olarak açıklandı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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