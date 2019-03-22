Euro Bölgesi Özel Sektöründeki Yavaşlama Etkisiyle Euro Düştü

Kaynak: DHA

– Euro Bölgesi ekonomik büyümesine ilişkin korkular ve Birleşik Krallık Parlamentosu'nda Brexit ertelenmesinin onaylanıp onaylanmayacağı endişeleriyle euroda genel bir değer kaybı gözlemlendi ve euro tahvil getirileri son 29 ayda ilk kez sıfıra indi.IHS Markit'in düzenli olarak yaptığı anketin sonuncusu, Fransa kurumsal sektöründeki genel aktivitedeki daralmayı ve Almanya imalat üretimindeki düşüşü ortaya koydu. Raporda ayrıca, ABD ve Çin arasında devam eden görüşmelere eklenen baskı ve Japonya'dan gelen zayıf makroekonomik verilere dikkat çekildi.Ankette, yatırımcıların Tokyo yetkililerinin genişleme, enflasyon ve borçlanma maliyetleri öngörülerini düşürüp düşürmeme konusunda ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) paralel hareket edip etmeyeceğini bekledikleri belirtildi.Anket sonuçları, Euro Bölgesi ekonomik büyüme rakamının Kasım 2014'ten bu yana görülen en kötü üçüncü rakam olduğunu gösterirken, bu karşılık yılın başından bu yana bir toparlanma gözlemlendiğini ortaya koydu. Yeni siparişlerin neredeyse hiç değişmemesine karşın birikmiş siparişlerin son dört ayda üçüncü kez düştüğüne dikkat çekilirken, şirketlerin işe alımları azalttığı ve yeni siparişlerle birlikte dış talebin de düştüğü belirtildi. Ankete katıla fabrika çalışanları, Aralık 2012'den bu yana en çok yeni siparişlerin düştüğünü söyledi.Söz konusu veriler, imalatın, hizmet sektöründeki yüzde 0.3 artışa karşı yüzde 0.5 düşmesiyle ilk çeyrekte Euro Bölgesi ekonomisinin yüzde 0.2 olacağını öngörüyor. Toplam girdi fiyatı enflasyonunda Ekim 2016'dan bu yana en düşük düzey görülürken, genel olarak imalat dışı sektörün öncülük ettiği istikrarlı bir seyir izleniyor.Euro dolar karşısında 1,1288 dolarla son dokuz günün en düşük düzeyini gördükten sonra, TSİ 13: 44'te yüzde 0.51 düşüşle 1,1317 dolardan işlem gördü. Euro ayrıca, sterlin karşısında da yüzde 0.75 düşüşle 0,86118 sterlinden ve İsviçre frangı karşısında yüzde 0.2 düşüşle 1,12618 İsviçre frangından işlem gördü. Günün önceki saatlerinde İsviçre frangı karşısında 1,12315 franga kadar düşen euro, yen karşısında en son 11 Mart'ta görülen 124.77 yen düzeyinin ardından, yüzde 0.83 düşüşle 125 yenden işlem gördü. - İstanbul