Euro Bölgesi tarihinin en derin ekonomik krizine giriyor
Euro Bölgesi, koronavirüs pandemisini kontrol etmek için alınan tedbirlerin iş dünyasının büyük bir kısmını durdurmasıyla birlikte tarihinin en derin ekonomik krizine giriyor.
24.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:14
Euro Bölgesi, koronavirüs pandemisini kontrol etmek için alınan tedbirlerin iş dünyasının büyük bir kısmını durdurmasıyla birlikte tarihinin en derin ekonomik krizine giriyor.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi