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Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı

Takımların form durumu ve birçok değişkeni hesaba katarak şampiyonluk yüzdeleri veren Euro Club Index adlı Hollanda menşeili site, Süper Lig'in 16 haftalık geride kalan bölümünden yola çıkarak bir sıralama belirledi.

25.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:35

ülkelerinde yer alan liglerde bulunan takımların durumunu inceleyen Euro Club Index adlı site, Süper Lig'i de analiz ederek 2019-2020 sezonunda şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı.

Takımların form durumlarına göre şampiyonluk yüzdeleri veren Euro Club Index, Süper Lig'in 16 haftalık geride kalan bölümünden yola çıkarak bir sıralama belirledi.

Sivasspor'un liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de takımların sıralamalarıyla sezonu kaç puanla tamamlayacaklarına kadar yazılırken; şampiyonluk yüzdeleri de paylaşıldı.

İşte Euro Club Index'in sezon sonunda oluşmasını beklediği Süper Lig sıralaması;

18 - MKE Ankaragücü 29 puan

17 - İstiklal Mobilya Kayserispor 29 puan

16 - Kasımpaşa 33 puan

15 - Antalyaspor 33 puan

14 - İttifak Holding Konyaspor 37 puan

13 - Gençlerbirliği 37 puan

12 - Çaykur Rizespor 41 puan

11 - Yukatel Denizlispor 41 puan

10 - Gaziantep FK 43 puan - Şampiyonluk oranı: % 0.1

9 - Göztepe 46 puan - Şampiyonluk oranı: % 0.3

8 - BTC Turk Yeni Malatyaspor 47 puan - Şampiyonluk oranı: % 0.4

7 - Aytemiz Alanyaspor 50 puan - Şampiyonluk oranı: % 1.5

6 - Galatasaray 56 puan - Şampiyonluk oranı: % 3.8

5 - Fenerbahçe 59 puan - Şampiyonluk oranı: % 11.1

4 - Beşiktaş 59 puan - Şampiyonluk oranı: % 8.7

3 - Trabzonspor 59 puan - Şampiyonluk oranı: % 12.8

2 - Sivasspor 61 puan - Şampiyonluk oranı: % 24.9

1 - Medipol Başakşehir 65 puan - Şampiyonluk oranı: % 36.4

Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı

Avrupa, Spor


HABER YORUMLARI (6)
BENCE: tamamiyle yanlış bence bi kere 3 büyüklerden biri şampiyon olur ve ilk 3 sırayı paylaşır başakşehir ve trabzon 4. lük yarışı verir. bu dengeyi bozacak tek takım sivas aynı şekilde giderse bursa gibi şampiyon olur veya ikinci olur. aynı şekil gidemezse 8 ile 14 vb. bir derecede bitirir. düşecek takımlara gelirsek inş. hepsi son haftaya kadar dayanır ve hakeden ligde kalır
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YOĞURTÇU: İYİ SALLAMIŞ, YA TUTARSA. . .
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BUNAK: Yav hee
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ANKARALI: bunlar nihatı tanımıyor anlaşılan
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SPORTİNG: eee bunu türkiye futbol federsyonu, bein sport, tv yorumcuları, spor hakemleri, spikerler forma satan işyerleri maç seyrettiren kahvehaneler ve diğerleri kabul etmez ki. hepsinin ekmek teknesinin kapanması demek. bunlar fener gs bjk üzerinden çarkı döndürüyorlar :)) ya fener ya gs ya da bjk şampiyon olacak ki bunlar ticaret yapabilsin :))
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RECEP: sen git avrupa lig lerinde değerlendirme ve tahminlerine devam et çünki burası türkiye burada tutturamazsın sezon sonu görüşürüz.
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