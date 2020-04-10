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AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı

Avrupa Birliği ülkeleri, uzun süren tartışmaların ardından koronavirüsün etkilerine karşı yaklaşık 540 milyar euroluk kurtarma paketinde uzlaşı sağladı.

10.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:06

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları; üye ülkeleri, AB içindeki şirketler ve çalışanlarını koronavirüs (Kovid-19) krizine karşı korumak için kullanılmak üzere 540 milyar euro büyüklüğünde bir yardım paketinde anlaştı. Anlaşmanın ardından önümüzdeki günlerde, AB ülkelerinin liderleri, yardım paketinin kullanılması ve bu kapsamda ayrıca "koronatahvil" adı verilen tahvillerin çıkarılması konularını da görüşecek.

ANLAŞMA İKİ GÜN SÜREN TARTIŞMALARIN ARDINDAN SAĞLANDI

Paket üzerindeki anlaşma, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen İtalya ve İspanya'nın karşı çıkması ve Hollanda'nın da "kaynakların çok düşük maliyetlerle" kullandırılmasına karşı durması nedeniyle iki gün süren tartışmaların sonunda sağlanabildi.

EN BÜYÜK DESTEĞİ ALMANYA VE FRANSA VERDİ

Telekonferans yöntemiyle toplam 16 saat süren tartışmalar sırasında, paketin çıkarılması konusunda, Euro Grubu Başkanı Mario Centeno'ya en büyük desteği ise Almanya ve Fransa verdi.

AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Avrupa Birliği, Koronavirüs, Ekonomi
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