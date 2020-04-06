Euro Grubu maliye bakanları "coronatahvilleri" görüşecek

Euro Grubu maliye bakanları, Salı günü, Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için, coronatahviller de dahil, kullanılabilicek araçları görüşecek.

Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, Euro Bölgesi maliye bakanlarının Avrupa'da son 70 yılın en ağır resesyonuna yol açması beklenen Covid-19 salgınının ekonomik etkileri ile başa çıkmak için bir araç olarak ihrac edilmesi önerilen "coronatahvil"lar konusunda daha fazla tartışmaya açık olunması çağrısı yaptı.

La Repubblica gazetesine konuşan Portekiz Maliye Bakanı Centeno, Euro Bölgesi maliye bakanlarının yeterli tartışma yapmadan ortak bir AB tahvili konunusunda ön yargılı olmamaları gerektiğini ifade etti.

To Vima'ya konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel da, Covid-19 salgınının ekonomi üzerinde yarattığı baskıya karşı Avrupa Birliği Kurtarma Mekanizması (ESM) ve coronatahvil ihracının kullanılabileceğine dikkat çekti.

Üye ülkelerin nakit gereksinimlerini karşılayabilmek için tek seferlik olarak coronatahvil ihracının bir olasılık olduğunu vurgulayan Schnabel, "AB kurtarma fonu ESM'yi veya Avrupa Yatırım Bankası'nı içeren kullanılabilecek başka enstrümanlar da var" diye ekledi.

Kaynak: DHA