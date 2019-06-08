"Euro Hockey Club Challenge III 2019 Men" Alanya'da yapılıyor

Avrupa
Hokey Federasyonu ile Türkiye
Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen ve Alanya
'nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen Euro Hockey Club Challenge III 2019 Men yapılıyor. Avsallar
Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye temsilcisi ve şampiyonanın ev sahibi Gaziantep
Polisgücü Spor Kulübü, Ukrayna
'dan Zytomyrskyiv, Macaristan
'dan Soroksari, Bulgaristan
'dan Akademik Sofia, Norveç
'ten Furuset, Slovenya
'dan Predanovci takımları mücadele ediyor. Şampiyona 10 Haziran Pazartesi günü yapılacak olan ödül töreni ile sona erecek. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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