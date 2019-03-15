Euro Ncap'ten 5 Yıldız Almış, 2018 ve 2019 Yıllarının En Güvenli 15 Otomobili

European New Car Assessment Programme ya da daha çok bilinen adı ile Euro NCAP, Avrupa
pazarında satışa sunulan otomobillerin güvenlik performanslarını düzenli olarak test etmektedir. Taşımacılık Araştırma Laboratuvarı ve Birleşik Krallıklar Taşımacılık Departmanı tarafından 1997 yılında kurulan Euro NCAP'in test ettiği araçlar ile ilgili bilgileri, kurumun resmi web sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz.
Euro NCAP, 2019 yılı testlerinde şu ana kadar sadece Honda
CR-V, Mercedes-Benz
G-Class ve Seat
Tarraco modellerini incelerken; 2018 yılı testlerinde farklı markalardan 23 otomobil yer alıyor. Euro NCAP'in 2019 yılında ve 2018 yılında test ettiği en güvenli otomobilleri aşağıdaki listede inceleyebilirsiniz. Otomobillerin sağladığı güvenlik incelenirken yetişkin yolcu güvenliği, çocuk yolcu güvenliği, yaya güvenliği ve güvenlik asistanları ayrı ayrı değerlendiriliyor.
Euro NCAP'in 2019 yılı en güvenli otomobiller listesi şu şekilde sıralanıyor;
1- Honda CR-V
Yetişkin Yolcu - 93%
Çocuk Yolcu - 83%
Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 70%
Güvenlik Yardımcısı - 76%
2- Mercedes-Benz G-Class
Yetişkin Yolcu - 90%
Çocuk Yolcu - 83%
Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 78%
Güvenlik Yardımcısı - 72%
2- Seat Tarraco
Yetişkin Yolcu - 97%
Çocuk Yolcu - 84%
Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 79%
Güvenlik Yardımcısı - 79%
Euro NCAP'in 2018 yılı en güvenli otomobiller listesi şu şekilde sıralanıyor;
1- Volvo
XC40
Yetişkin Yolcu - 97%
Çocuk Yolcu - 87%
Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 71%
Güvenlik Yardımcısı - 76%
2- Mercedes-Benz A-Class
Yetişkin Yolcu - 96%
Çocuk Yolcu - 91%
Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 92%
Güvenlik Yardımcısı - 75%
3- Volvo S60
Yetişkin Yolcu - 96%
Çocuk Yolcu - 84%
Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 74%
Güvenlik Yardımcısı - 76%
4- Volvo V60
Yetişkin Yolcu - 96%
Çocuk Yolcu - 84%
Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 74%
Güvenlik Yardımcısı - 76%
5- Peugeot
508
Yetişkin Yolcu - 96%
Çocuk Yolcu - 86%
Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 71%
Güvenlik Yardımcısı - 79%
6- Mazda
6
Yetişkin Yolcu - 95%
Çocuk Yolcu - 91%
Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 66%
Güvenlik Yardımcısı - 73%
7- Audi
Q3
Yetişkin Yolcu - 95%
Çocuk Yolcu - 86%
Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 76%
Güvenlik Yardımcısı - 85%
8- Hyundai NEXO
Yetişkin Yolcu - 94%
Çocuk Yolcu - 87%
Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 67%
Güvenlik Yardımcısı - 80%
9- Hyundai Santa Fe
Yetişkin Yolcu - 94%
Çocuk Yolcu - 88%
Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 67%
Güvenlik Yardımcısı - 76%
10- Nissan
LEAF
Yetişkin Yolcu - 93%
Çocuk Yolcu - 86%
Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 71%
Güvenlik Yardımcısı - 71%
11- Audi A6
Yetişkin Yolcu - 93%
Çocuk Yolcu - 85%
Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 81%
Güvenlik Yardımcısı - 76%
12- Ford
Tourneo Connect
Yetişkin Yolcu - 92%
Çocuk Yolcu - 79%
Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 65%
Güvenlik Yardımcısı - 75%
13- Opel/Vauxhall Combo
Yetişkin Yolcu - 91%
Çocuk Yolcu - 81%
Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 58%
Güvenlik Yardımcısı - 68%
14- Citroën Berlingo
Yetişkin Yolcu - 91%
Çocuk Yolcu - 81%
Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 58%
Güvenlik Yardımcısı - 68%
15- Peugeot Rifter
Yetişkin Yolcu - 91%
Çocuk Yolcu - 81%
Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 58%
Güvenlik Yardımcısı - 68%
Teknoloji
Kaynak: WebTekno