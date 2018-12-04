Euro Psikolojik Sınırı Aştı! 6 TL'nin Üzerinde Seyrediyor

Dün açıklanan Kasım ayı enflasyon verisinin aylık bazda yüzde 1,44 oranında yıllık bazda ise yüzde 21,62 olarak açıklanmasının ardından dolar ve euro kuru kısa süren düşüşün ardından yükselişe geçmişti. Dolar ve euro kuru haftanın ikinci gününde de yükselişini sürdürdü. Dolar yeni güne 5,24 TL'den euro ise 5,96 TL'den başladı. Euro şu sıralar psikolojik sınır olan 6 TL bandını aşarak 6,02 TL'den, dolar ise 5,27 TL'den işlem görüyor.

DOLARDA 5,20 DESTEK, 5,40 DİRENÇ KONUMUNDA

Dün 5,14'e kadar gerileyen dolar, ABD'de beklentilerden iyi gelen veriler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 5,28'i görmesinin ardından günü yüzde 0,78 artışla 5,25'ten tamamlamıştı. Euro ise günü 5,95 seviyesinden kapatmıştı. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek, 5,40'ın ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.