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Eurocup'ta Türk takımları 3'te 2 yaptı

Eurocup'ta ikinci hafta Galatasaray ile Darüşşafaka galibiyet sevinci yaşarken, TOFAŞ ise mağlup oldu.

10.10.2019 11:40Eurocup'ta Türk takımları 3'te 2 yaptı
Eurocup'ta ikinci hafta Galatasaray ile Darüşşafaka galibiyet sevinci yaşarken, TOFAŞ ise mağlup oldu.

Eurocup'ta ikinci hafta karşılaşmaları tamamladı. Türk takımları bu hafta oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet çıkardı. Galatasaray, D Grubu'nda Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği Alman ekibi Ewe Baskets Oldenburg'u 92-79 mağlup ederek ikide iki yaptı. C Grubu'nda da Darüşşafaka, sahasında mücadele ettiği Fransız temsilcisi Nanterre 92'yi 72-65'lik skorla mağlup etti ve gruptaki 2. galibiyetini aldı.

B Grubu'nda yer alan TOFAŞ ise Sırbistan deplasmanında Partizan'a 93-80 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. - İSTANBUL

Darüşşafaka, Galatasaray, Oldenburg, Spor

Kaynak: İHA

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