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Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz

Euroeague CEO'su Jordi Bertomeu, ligde final-four organizasyonunun mayıs ayında gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı. Bertomeu, "Euroleague'de play-off yerine sekizli final oynatabiliriz" dedi. Bertomeu, %100 sağlıklı bir ortam olmaması halinde gerekirse sezonu iptal edebileceklerini belirtti.

16.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:36
Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz

Euroleague Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu, THY Euroleague ve 7DAYS EuroCup'ın geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Video konferans üzerinden basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bertomeu, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin devam etmesi yönünde plan yaptıklarını ancak maçların oynanacağı bir ortam oluştuğu takdirde dahi seyircilerin salonlara alınmasının çok mümkün olmadığını söyledi.

Euroleague ve EuroCup'ta mevcut formatla ilerlemek istediklerini dile getiren Bertomeu, "Herkesin sağlığı garanti altında olduğu anda maçlara devam edeceğiz. Mevcut formatlarımızı değiştirmeden devam etmek istiyoruz. Ancak tabii ki durumun belirsiz olmasından ötürü farklı formatlar üzerinde de çalışıyoruz" dedi.

"SEZONU SADECE BİR ÜLKEDE TAMAMLAMAK ZORUNDA KALABİLİRİZ"

Üzerinde çalıştıklarını formatlardan bahseden Jordi Bertomeu, "Euroleague ve EuroCup'ta sezonları sadece bir ülkede tamamlamak zorunda kalabiliriz. Euroleague'de ise 4'lü Final yerine 8'li Final de gündemimizde. 4'lü Final ile devam etsek dahi mayıs ayında 4'lü Final yapamayacağımız kesin" ifadelerini kullandı.

"İPTAL ETMEMİZ GEREKİYORSA İPTAL EDECEĞİZ"

Önceliğin sağlık olduğunu vurgulayan Bertomeu, "Eğer oyuncuların, koçların ve insanların sağlığından yüzde yüz emin olmazsak maçları oynatmayız. Bir risk varsa ve sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz" diyerek sezonun iptal edilmesinin de gündemde olan bir seçenek olduğunu söyledi.

"EYLÜL VE EKİM AYLARINDA OYNATMAK BİR SEÇENEK DEĞİL"

Euroleague ve EuroCup'ın geleceğiyle ilgili kararı mayıs ayının sonuna kadar vermeleri gerektiğini belirten Bertomeu, "Temmuz ayı sonundan daha geç bir sürede maçlara başlayabileceğimize inanmıyoruz. Eylül ve ekimde maçları oynatmaya kesinlikle karşıyız" dedi.

Jordi Bertomeu, hiçbir şekilde riskli bir karar almak istemediklerini kaydederek, "Eğer gerekirse, ligi iptal ederiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler: Jordi Bertomeu, CEO, Spor
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