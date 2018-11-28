THY Euroleague'de 10. haftasında Darüşşafaka ve Anadolu Efes evinde, Fenerbahçe de deplasmanda karşılaşacak. THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı yarın ve 30 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Darüşşafaka, Gran Canaria'yı ağırlayacak. Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Saski Baskonia SAD ile mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahç, FC Barcelona Lassa'ya konuk olacak. THY Euroleague'de 10. haftanın programı şöyle: <br><br>Yarın 20.15 Darüşşafaka Tekfen - Gran Canaria 21.00 Zalgiris Kaunas - EA7 Olimpia Milano 22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Bayern Münih 23.00 Real Madrid - CSKA Moskova<br><br>30 Kasım Cuma 20.00 BC Khimki Moskova - Panathinaikos 20.30 Anadolu Efes - Saski Baskonia SAD 22.30 Olympiakos - Buducnost Podgorica 23.00 Barcelona Lassa - Fenerbahçe<br><br>(İHA)