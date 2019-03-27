THY Euroleague'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Anadolu Efes sahasında, Darüşşafaka ise deplasmanda oynayacak. THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı yarın ve 29 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Panathinaikos, Real Madrid'i ağırlayacak. Bu hafta Türk takımlarından 2'si deplasmanda, 1'i sahasında mücadele edecek. Fenerbahçe İtalya'da EA7 Olimpia Milano ile, Anadolu Efes de İspanya'da Saski Baskonia ile karşılaşacak. Darüşşafaka ise İstanbul'da Alman ekibi Bayern Münih ile oynayacak. THY Euroleague'de 29. haftanın programı şöyle: <br><br>Yarın 22.00 Panathinaikos - Real Madrid 22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Gran Canaria 22.45 EA7 Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko 23.00 FC Barcelona Lassa - Buducnost Podgorica<br><br>29 Mart Cuma 20.00 BC Khimki Moskova - CSKA Moskova 20.15 Darüşşafaka Tekfen - Bayern Münih 22.30 Olympiakos - Zalgiris Kaunas 22.30 Saski Baskonia SAD - Anadolu Efes<br><br>(Oğuzhan Ort/İHA)